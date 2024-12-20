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Кабмин РФ принял решение о ликвидации АНО "Большая российская энциклопедия"

Кабмин РФ принял решение о ликвидации АНО "Большая российская энциклопедия" - 20.12.2024, ПРАЙМ

Кабмин РФ принял решение о ликвидации АНО "Большая российская энциклопедия"

Правительство РФ приняло решение о ликвидации АНО "Большая российская энциклопедия" до конца октября 2025 года, процессом ликвидации займется Минцифры, следует... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T22:05+0300

2024-12-20T22:05+0300

2024-12-20T22:05+0300

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло решение о ликвидации АНО "Большая российская энциклопедия" до конца октября 2025 года, процессом ликвидации займется Минцифры, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Ликвидировать автономную некоммерческую организацию "Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия"… Определить Минцифры России федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение мероприятий по ликвидации организации", - сказано в тексте документа. Ведомству поручено в течение десяти дней утвердить состав ликвидационной комиссии организации, включив в него "представителей Минцифры России, Росимущества и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти". Председателем ликвидационной комиссии, согласно распоряжению, назначен исполнительный директор АНО "Большая российская энциклопедия" Алексей Сорокин. "Завершить ликвидационные мероприятия до 30 октября 2025 г.", - сказано в распоряжении. Ранее в СМИ появилась информация о том, что портал "Большая российская энциклопедия" может быть закрыт из-за конкуренции за финансирование с платформой "Рувики". Печатная версия Большой российской энциклопедии, которая стала преемницей советского издания, выходила в стране в соответствии с поручением президента России Владимира Путина в 2004-2017 годах. Собрание насчитывает 35 томов. Все они доступны в электронном виде на портале old.bigenc.ru. Статьи печатной БРЭ легли в основу нового проекта - портала "Большая российская энциклопедия", который был создан в 2019 году распоряжением правительства РФ. Доступ к порталу в бета-версии был открыт в июне 2022 года.

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россия, правительство рф, большая российская энциклопедия, ано