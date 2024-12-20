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В Евросовете назвали ошибкой слова о том, что "Украина должна победить" - 20.12.2024, ПРАЙМ
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В Евросовете назвали ошибкой слова о том, что "Украина должна победить"
В Евросовете назвали ошибкой слова о том, что "Украина должна победить" - 20.12.2024, ПРАЙМ
В Евросовете назвали ошибкой слова о том, что "Украина должна победить"
В Европейском совете назвали ошибкой сообщение на сайте органа о том, что "Украина должна победить в этой войне", передает издание Politico. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T10:44+0300
2024-12-20T10:44+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. В Европейском совете назвали ошибкой сообщение на сайте органа о том, что "Украина должна победить в этой войне", передает издание Politico.В публикации заметили, в заявлении Евросовета по Украине от 19 декабря говорится о том, что "Россия не должна одержать верх". "Это контрастирует со стремлением (главы евродипломатии Кайи) Каллас настоять на том, что Украина должна победить, но лидеры ЕС, похоже, не могут заставить себя зайти так далеко", - сказано в материале.Однако Politico обнаружила, что в заявлении о 15-м пакете санкций против России на сайте Европейского совета указано, что "Украина должна выиграть эту войну". Официальный представитель Европейского совета заявил, что это была ошибка и она будет исправлена.
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ес, украина
Политика, ЕС, УКРАИНА
10:44 20.12.2024
 
В Евросовете назвали ошибкой слова о том, что "Украина должна победить"

Politico: в Евросовете назвали ошибкой слова о том, что Украина должна победить

© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© Фото : Администрация Президента Украины
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. В Европейском совете назвали ошибкой сообщение на сайте органа о том, что "Украина должна победить в этой войне", передает издание Politico.
В публикации заметили, в заявлении Евросовета по Украине от 19 декабря говорится о том, что "Россия не должна одержать верх".
"Это контрастирует со стремлением (главы евродипломатии Кайи) Каллас настоять на том, что Украина должна победить, но лидеры ЕС, похоже, не могут заставить себя зайти так далеко", - сказано в материале.
Однако Politico обнаружила, что в заявлении о 15-м пакете санкций против России на сайте Европейского совета указано, что "Украина должна выиграть эту войну". Официальный представитель Европейского совета заявил, что это была ошибка и она будет исправлена.
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