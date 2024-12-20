https://1prime.ru/20241220/finansy-853750786.html

Росфинмониторинг пресек работу пяти теневых финансовых площадок

Росфинмониторинг пресек работу пяти теневых финансовых площадок - 20.12.2024, ПРАЙМ

Росфинмониторинг пресек работу пяти теневых финансовых площадок

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами в этом году ликвидировал пять теневых финансовых площадок общим объемом более 9 миллиардов рублей,... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T16:10+0300

2024-12-20T16:10+0300

2024-12-20T16:10+0300

экономика

россия

росфинмониторинг

https://cdnn.1prime.ru/img/83261/98/832619863_0:187:2979:1862_1920x0_80_0_0_99e944cebee97613c8414b03a0502b2e.jpg

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами в этом году ликвидировал пять теневых финансовых площадок общим объемом более 9 миллиардов рублей, говорится в отчете о работе службы за 2024 год. "Во взаимодействии с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок. Так, за 2024 год ликвидировано пять теневых площадок общим объемом более 9 миллиардов рублей, возбуждено более 20 уголовных дел. Проведены финансовые расследования в отношении более 85 финансовых пирамид и псевдоброкеров, установленная сумма ущерба: свыше 1 миллиарда рублей. Возбуждено более 70 уголовных дел", - указывается в сообщении. В ходящем году, согласно отчету службы, росло число сообщений о подозрительных операциях, что связано с трансформацией теневых схем – использованием физических лиц, на долю которых приходится почти половина общего объема сомнительных операций. Значительно возросло число несовершеннолетних, которых вовлекают в совершение незаконных операций. "Продолжается массовое использование реквизитов третьих лиц ("дропов"), при этом применяется механизм оформления доверенностей на так называемых дроповодов для открытия счетов", - сказано в сообщении Росфинмониторинга. Вместе с тем служба отмечает сокращение "подозрительного исходящего финансового потока" в международных расчетах. "Продолжилась тенденция по снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы. Так, одним из результатов совместной работы с Банком России стало снижение количества и доли кредитных организаций (на 15% и 3% соответственно), чья деятельность относится к повышенному уровню риска. Растет объем денежных средств, недопущенных к выводу в теневой оборот", - рассказали также в Росфинмониторинге.

https://1prime.ru/20241129/kriptovalyuta-853190958.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росфинмониторинг