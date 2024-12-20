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Росфинмониторинг пресек работу пяти теневых финансовых площадок
Росфинмониторинг пресек работу пяти теневых финансовых площадок - 20.12.2024, ПРАЙМ
Росфинмониторинг пресек работу пяти теневых финансовых площадок
Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами в этом году ликвидировал пять теневых финансовых площадок общим объемом более 9 миллиардов рублей,... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T16:10+0300
2024-12-20T16:10+0300
2024-12-20T16:10+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами в этом году ликвидировал пять теневых финансовых площадок общим объемом более 9 миллиардов рублей, говорится в отчете о работе службы за 2024 год. "Во взаимодействии с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок. Так, за 2024 год ликвидировано пять теневых площадок общим объемом более 9 миллиардов рублей, возбуждено более 20 уголовных дел. Проведены финансовые расследования в отношении более 85 финансовых пирамид и псевдоброкеров, установленная сумма ущерба: свыше 1 миллиарда рублей. Возбуждено более 70 уголовных дел", - указывается в сообщении. В ходящем году, согласно отчету службы, росло число сообщений о подозрительных операциях, что связано с трансформацией теневых схем – использованием физических лиц, на долю которых приходится почти половина общего объема сомнительных операций. Значительно возросло число несовершеннолетних, которых вовлекают в совершение незаконных операций. "Продолжается массовое использование реквизитов третьих лиц ("дропов"), при этом применяется механизм оформления доверенностей на так называемых дроповодов для открытия счетов", - сказано в сообщении Росфинмониторинга. Вместе с тем служба отмечает сокращение "подозрительного исходящего финансового потока" в международных расчетах. "Продолжилась тенденция по снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы. Так, одним из результатов совместной работы с Банком России стало снижение количества и доли кредитных организаций (на 15% и 3% соответственно), чья деятельность относится к повышенному уровню риска. Растет объем денежных средств, недопущенных к выводу в теневой оборот", - рассказали также в Росфинмониторинге.
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россия, росфинмониторинг
Экономика, РОССИЯ, Росфинмониторинг
Росфинмониторинг пресек работу пяти теневых финансовых площадок
Росфинмониторинг пресек работу 5 теневых площадок объемом более 9 млрд рублей
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами в этом году ликвидировал пять теневых финансовых площадок общим объемом более 9 миллиардов рублей, говорится в отчете о работе службы за 2024 год.
"Во взаимодействии с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок. Так, за 2024 год ликвидировано пять теневых площадок общим объемом более 9 миллиардов рублей, возбуждено более 20 уголовных дел. Проведены финансовые расследования в отношении более 85 финансовых пирамид и псевдоброкеров, установленная сумма ущерба: свыше 1 миллиарда рублей. Возбуждено более 70 уголовных дел", - указывается в сообщении.
В ходящем году, согласно отчету службы, росло число сообщений о подозрительных операциях, что связано с трансформацией теневых схем – использованием физических лиц, на долю которых приходится почти половина общего объема сомнительных операций. Значительно возросло число несовершеннолетних, которых вовлекают в совершение незаконных операций.
"Продолжается массовое использование реквизитов третьих лиц ("дропов"), при этом применяется механизм оформления доверенностей на так называемых дроповодов для открытия счетов", - сказано в сообщении Росфинмониторинга.
Вместе с тем служба отмечает сокращение "подозрительного исходящего финансового потока" в международных расчетах.
"Продолжилась тенденция по снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы. Так, одним из результатов совместной работы с Банком России стало снижение количества и доли кредитных организаций (на 15% и 3% соответственно), чья деятельность относится к повышенному уровню риска. Растет объем денежных средств, недопущенных к выводу в теневой оборот", - рассказали также в Росфинмониторинге.
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