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В глубоком кризисе. В Финляндии забили тревогу из-за состояния экономики

В глубоком кризисе. В Финляндии забили тревогу из-за состояния экономики - 20.12.2024, ПРАЙМ

В глубоком кризисе. В Финляндии забили тревогу из-за состояния экономики

Муниципалитеты Восточной Финляндии требуют от властей принять меры по восстановлению экономики региона, пишет Savon Sanomat. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T13:00+0300

2024-12-20T13:00+0300

2024-12-20T13:00+0300

финляндия

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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Муниципалитеты Восточной Финляндии требуют от властей принять меры по восстановлению экономики региона, пишет Savon Sanomat.В результате антироссийских санкций вся Восточная Финляндия погрузилась в кризис, и конкретных идей, как улучшить положение, у властей нет.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным издания, муниципалитеты считают опубликованный отчет о региональной экономике Восточной Финляндии слишком поверхностным. Руководители областей уверены, что необходимо получить полноценную картину экономики региона.Руководители областей Южная Карелия, Южный Саво, Кайнуу, Кюменлааксо, Северная Карелия и Северный Саво считают, что последствия действий России на Украине проявляются в Восточной Финляндии.Падение оборота компаний особенно заметно по показателям товарооборота и экспорта и уровню безработицы.Отказ от импорта более девяти миллионов кубометров древесины из России и закрытие движения по Сайменскому каналу привели к увеличению затрат и затруднили получение сырья. Последствия решения распространяются вплоть до заторов на железных дорогах Саво и Карелии.Главы областей призывают государство предпринять шаги для создания конкурентоспособности бизнеса и для поддержания оптимистичного настроя в регионе. Они настаивают на тщательном изучении идеи о создании особой экономической зоны.При этом в проекте программы по развитию Восточной Финляндии нет конкретных и впечатляющих идей.Как подчеркивают местные власти, ключевыми факторами для развития Восточной Финляндии будут решения, которые улучшат наземное, морское и воздушное транспортное сообщение, а также ускорят совершение инвестиций в промышленность.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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