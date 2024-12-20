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В глубоком кризисе. В Финляндии забили тревогу из-за состояния экономики
В глубоком кризисе. В Финляндии забили тревогу из-за состояния экономики - 20.12.2024, ПРАЙМ
В глубоком кризисе. В Финляндии забили тревогу из-за состояния экономики
Муниципалитеты Восточной Финляндии требуют от властей принять меры по восстановлению экономики региона, пишет Savon Sanomat. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T13:00+0300
2024-12-20T13:00+0300
2024-12-20T13:00+0300
финляндия
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Муниципалитеты Восточной Финляндии требуют от властей принять меры по восстановлению экономики региона, пишет Savon Sanomat.В результате антироссийских санкций вся Восточная Финляндия погрузилась в кризис, и конкретных идей, как улучшить положение, у властей нет.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным издания, муниципалитеты считают опубликованный отчет о региональной экономике Восточной Финляндии слишком поверхностным. Руководители областей уверены, что необходимо получить полноценную картину экономики региона.Руководители областей Южная Карелия, Южный Саво, Кайнуу, Кюменлааксо, Северная Карелия и Северный Саво считают, что последствия действий России на Украине проявляются в Восточной Финляндии.Падение оборота компаний особенно заметно по показателям товарооборота и экспорта и уровню безработицы.Отказ от импорта более девяти миллионов кубометров древесины из России и закрытие движения по Сайменскому каналу привели к увеличению затрат и затруднили получение сырья. Последствия решения распространяются вплоть до заторов на железных дорогах Саво и Карелии.Главы областей призывают государство предпринять шаги для создания конкурентоспособности бизнеса и для поддержания оптимистичного настроя в регионе. Они настаивают на тщательном изучении идеи о создании особой экономической зоны.При этом в проекте программы по развитию Восточной Финляндии нет конкретных и впечатляющих идей.Как подчеркивают местные власти, ключевыми факторами для развития Восточной Финляндии будут решения, которые улучшат наземное, морское и воздушное транспортное сообщение, а также ускорят совершение инвестиций в промышленность.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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финляндия
В глубоком кризисе. В Финляндии забили тревогу из-за состояния экономики
SS: регионы Восточной Финляндии переживают глубокий кризис из-за санкций
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ.
Муниципалитеты Восточной Финляндии требуют от властей принять меры по восстановлению экономики региона, пишет Savon Sanomat
.
В результате антироссийских санкций вся Восточная Финляндия погрузилась в кризис, и конкретных идей, как улучшить положение, у властей нет.
По данным издания, муниципалитеты считают опубликованный отчет о региональной экономике Восточной Финляндии слишком поверхностным. Руководители областей уверены, что необходимо получить полноценную картину экономики региона.
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Руководители областей Южная Карелия, Южный Саво, Кайнуу, Кюменлааксо, Северная Карелия и Северный Саво считают, что последствия действий России на Украине проявляются в Восточной Финляндии.
Падение оборота компаний особенно заметно по показателям товарооборота и экспорта и уровню безработицы.
Отказ от импорта более девяти миллионов кубометров древесины из России и закрытие движения по Сайменскому каналу привели к увеличению затрат и затруднили получение сырья. Последствия решения распространяются вплоть до заторов на железных дорогах Саво и Карелии.
Главы областей призывают государство предпринять шаги для создания конкурентоспособности бизнеса и для поддержания оптимистичного настроя в регионе. Они настаивают на тщательном изучении идеи о создании особой экономической зоны.
При этом в проекте программы по развитию Восточной Финляндии нет конкретных и впечатляющих идей.
Как подчеркивают местные власти, ключевыми факторами для развития Восточной Финляндии будут решения, которые улучшат наземное, морское и воздушное транспортное сообщение, а также ускорят совершение инвестиций в промышленность.