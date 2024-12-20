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В Финляндии рассказали о проверке танкеров, якобы перевозящих нефть из РФ

В Финляндии рассказали о проверке танкеров, якобы перевозящих нефть из РФ - 20.12.2024, ПРАЙМ

В Финляндии рассказали о проверке танкеров, якобы перевозящих нефть из РФ

Финляндия с даты введения режима проверок не обнаружила проблем со страховкой танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть в Финском заливе. Об этом... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T14:46+0300

2024-12-20T14:46+0300

2024-12-20T14:46+0300

россия

санкции против рф

нефтяные танкеры

финский залив

финляндия

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Финляндия с даты введения режима проверок не обнаружила проблем со страховкой танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть в Финском заливе. Об этом сообщила представитель агентства транспорта и связи Финляндии Taficom Санна Соннинен. Ранее некоторые страны, расположенные на побережье Балтийского и Северного морей, договорились проводить регулярные проверки страховых свидетельств у нефтяных танкеров, которые якобы входят в "теневой флот" РФ, при их прохождении через Ла-Манш, Датский пролив и Финский залив. Соннинен, отвечая агентству STT на вопрос о проверке танкеров, заявила, что "у всех была страховка". Она рассказала, что страховая информация о танкерах, которые якобы перевозят российскую нефть в Финском заливе, запрашивают через сообщения, например, по электронной почте, а при необходимости — по радиосвязи. Она уточнила, что суда не останавливают для проверки. Ранее Евросоюз утвердил новые экономические и персональные санкции против РФ. Совет ЕС, в частности, расширил список морских судов, добавив 52 судна, в отношении которых действует запрет на доступ в европейские порты и на предоставление услуг. В ЕС утверждают, что указанные морские суда якобы входят в так называемый "теневой флот" и предназначены для перевозки российской нефти выше установленного странами "Большой семерки" ценового потолка, а также для транспортировки военной техники и "украинского зерна". Всего под европейскими санкциями теперь значатся 79 морских судов. Страны G7, Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на нефть из РФ при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://1prime.ru/20241211/neft-853493072.html

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россия, санкции против рф, нефтяные танкеры, финский залив, финляндия