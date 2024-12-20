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Стали известны даты и место проведения Кавказского инвестиционного форума
Стали известны даты и место проведения Кавказского инвестиционного форума - 20.12.2024, ПРАЙМ
Стали известны даты и место проведения Кавказского инвестиционного форума
Кавказский инвестиционный форум–2025 (КИФ-2025) состоится с 25 по 27 мая в Минеральных Водах на Ставрополье, сообщает Фонд Росконгресс. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:15+0300
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ПЯТИГОРСК, 20 дек - ПРАЙМ. Кавказский инвестиционный форум–2025 (КИФ-2025) состоится с 25 по 27 мая в Минеральных Водах на Ставрополье, сообщает Фонд Росконгресс. "По решению Организационного комитета по подготовке и проведению КИФ-2025 в следующем году форум состоится с 25 по 27 мая в г. Минеральные Воды на площадке МВЦ "МинводыЭКСПО". Кавказский инвестиционный форум проводится в целях повышения инвестиционного потенциала Северо-Кавказского федерального округа и в интересах его устойчивого социально-экономического развития", - говорится в сообщении. На заседании вице-премьер Российской Федерации Александр Новак поблагодарил организаторов, членов оргкомитета, ведомства и компании за организацию Кавказского инвестиционного форума 2024 года. Он отметил высокую оценку мероприятия руководством страны и его значимость для увеличения инвестиций на 60% к 2030 году. Форум в Грозном привлек около 430 спикеров и 4 тысячи гостей из России, СНГ и других стран.
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россия, кэф, росконгресс
Экономика, РОССИЯ, КЭФ, Росконгресс
Стали известны даты и место проведения Кавказского инвестиционного форума
Росконгресс: Кавказский инвестиционный форум пройдет 25-27 мая на Ставрополье
ПЯТИГОРСК, 20 дек - ПРАЙМ. Кавказский инвестиционный форум–2025 (КИФ-2025) состоится с 25 по 27 мая в Минеральных Водах на Ставрополье, сообщает Фонд Росконгресс.
"По решению Организационного комитета по подготовке и проведению КИФ-2025 в следующем году форум состоится с 25 по 27 мая в г. Минеральные Воды на площадке МВЦ "МинводыЭКСПО". Кавказский инвестиционный форум проводится в целях повышения инвестиционного потенциала Северо-Кавказского федерального округа и в интересах его устойчивого социально-экономического развития", - говорится в сообщении.
На заседании вице-премьер Российской Федерации Александр Новак поблагодарил организаторов, членов оргкомитета, ведомства и компании за организацию Кавказского инвестиционного форума 2024 года. Он отметил высокую оценку мероприятия руководством страны и его значимость для увеличения инвестиций на 60% к 2030 году. Форум в Грозном привлек около 430 спикеров и 4 тысячи гостей из России, СНГ и других стран.
"Росконгресс" сообщил о начале подготовки ПМЭФ-2025