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СМИ: прокуратура взыскала с Фургала 8,5 млрд рублей в пользу государства
СМИ: прокуратура взыскала с Фургала 8,5 млрд рублей в пользу государства - 20.12.2024, ПРАЙМ
СМИ: прокуратура взыскала с Фургала 8,5 млрд рублей в пользу государства
Генеральная прокуратура взыскала с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 8,5 миллиарда рублей в пользу государства, пишет газета "Ведомости". | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T09:36+0300
2024-12-20T09:36+0300
2024-12-20T09:36+0300
сергей фургал
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура взыскала с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 8,5 миллиарда рублей в пользу государства, пишет газета "Ведомости".По данным издания, Генпрокуратура заявила гражданский иск к экс-губернатору в интересах России в конце июля 2024 года. Иск был подан и к компаниям, которые, как установила прокуратура, приносили Фургалу доход через доверенных лиц, когда он уже занимал должность на госслужбе. Это были коммерческие предприятия, в основном связанные с отраслью обработки отходов и лома черных металлов, сейчас почти все из признаны банкротами.Как было указано в иске, в декларациях о доходах с предпринимательской деятельности сведений об этом не было, следует из иска. В суде представитель прокуратуры представил соответствующие доказательства.Суд не нашел оснований отказать Генпрокуратуре в обращении в доход государства этих средств и иск был удовлетворен. В публикациях групп, поддерживающих осужденного экс-губернатора, говорится, что он с этим решением суда не согласен и будет подавать жалобу в апелляционную инстанцию.
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сергей фургал, генпрокуратура рф, хабаровский край
Сергей Фургал, Генпрокуратура РФ, Хабаровский край
СМИ: прокуратура взыскала с Фургала 8,5 млрд рублей в пользу государства
"Ведомости": прокуратура взыскала с Фургала 8,5 млрд рублей в пользу государства
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ.
Генеральная прокуратура взыскала с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 8,5 миллиарда рублей в пользу государства, пишет газета "Ведомости"
.
По данным издания, Генпрокуратура заявила гражданский иск к экс-губернатору в интересах России в конце июля 2024 года. Иск был подан и к компаниям, которые, как установила прокуратура, приносили Фургалу доход через доверенных лиц, когда он уже занимал должность на госслужбе. Это были коммерческие предприятия, в основном связанные с отраслью обработки отходов и лома черных металлов, сейчас почти все из признаны банкротами.
Как было указано в иске, в декларациях о доходах с предпринимательской деятельности сведений об этом не было, следует из иска. В суде представитель прокуратуры представил соответствующие доказательства.
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Суд не нашел оснований отказать Генпрокуратуре в обращении в доход государства этих средств и иск был удовлетворен. В публикациях групп, поддерживающих осужденного экс-губернатора, говорится, что он с этим решением суда не согласен и будет подавать жалобу в апелляционную инстанцию.