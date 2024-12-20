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СМИ: прокуратура взыскала с Фургала 8,5 млрд рублей в пользу государства

СМИ: прокуратура взыскала с Фургала 8,5 млрд рублей в пользу государства - 20.12.2024, ПРАЙМ

СМИ: прокуратура взыскала с Фургала 8,5 млрд рублей в пользу государства

Генеральная прокуратура взыскала с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 8,5 миллиарда рублей в пользу государства, пишет газета "Ведомости". | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T09:36+0300

2024-12-20T09:36+0300

2024-12-20T09:36+0300

сергей фургал

генпрокуратура рф

хабаровский край

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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура взыскала с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 8,5 миллиарда рублей в пользу государства, пишет газета "Ведомости".По данным издания, Генпрокуратура заявила гражданский иск к экс-губернатору в интересах России в конце июля 2024 года. Иск был подан и к компаниям, которые, как установила прокуратура, приносили Фургалу доход через доверенных лиц, когда он уже занимал должность на госслужбе. Это были коммерческие предприятия, в основном связанные с отраслью обработки отходов и лома черных металлов, сейчас почти все из признаны банкротами.Как было указано в иске, в декларациях о доходах с предпринимательской деятельности сведений об этом не было, следует из иска. В суде представитель прокуратуры представил соответствующие доказательства.Суд не нашел оснований отказать Генпрокуратуре в обращении в доход государства этих средств и иск был удовлетворен. В публикациях групп, поддерживающих осужденного экс-губернатора, говорится, что он с этим решением суда не согласен и будет подавать жалобу в апелляционную инстанцию.

https://1prime.ru/20240222/843137275.html

хабаровский край

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сергей фургал, генпрокуратура рф, хабаровский край