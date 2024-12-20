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Бундестаг принял проект об отмене пошлины на транзит газа в соседние страны
Бундестаг принял проект об отмене пошлины на транзит газа в соседние страны - 20.12.2024, ПРАЙМ
Бундестаг принял проект об отмене пошлины на транзит газа в соседние страны
Бундестаг большинством голосов принял законопроект об отмене пошлины на транзит газа в соседние страны, как сообщила председатель парламента Бербель Бас в ходе... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T12:03+0300
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БЕРЛИН, 20 дек - ПРАЙМ. Бундестаг большинством голосов принял законопроект об отмене пошлины на транзит газа в соседние страны, как сообщила председатель парламента Бербель Бас в ходе прямого эфира на сайте немецкого парламента. Так, за внесенный фракциями Социал-демократической партии (СДПГ) и "Зелёных" в бундестаг законопроект проголосовало парламентское большинство – СДПГ, "Зелёные" и Христианско-демократический союз (ХДС). Против – парламентские группы "Левые", "Союза Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ), свободные демократы (СвДП) и фракция "Альтернативы для Германии". Далее законопроект поступит в бундесрат, чтобы тот в рамках ускоренного процесса дал согласие на отмену платы за транзит уже в этом году и положение начало действовать к 1 января 2025 года. Германия ввела плату за транзит осенью 2022 года, чтобы покрыть расходы на хранение газа в резервуарах и обеспечить безопасность поставок. Сбор распространяется на компании и потребителей в Германии, а также импортеров в соседних странах, которые покупают газ, прибывающий к ним по немецким трубопроводам. Ранее австрийский министр по защите климата, окружающей среды и энергетике Леонора Гевесслер призвала Германию не медлить с отменой пошлины на транзит газа в соседние страны на фоне изменения ситуации с ценами и поставками. Гевесслер не исключила возможность обращения в Европейский суд, если процесс отмены пошлины будет затягиваться.
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германия, газ
Энергетика, ГЕРМАНИЯ, Газ
Бундестаг принял проект об отмене пошлины на транзит газа в соседние страны
Бундестаг принял законопроект об отмене пошлин на транзит газа в соседние страны
БЕРЛИН, 20 дек - ПРАЙМ. Бундестаг большинством голосов принял законопроект об отмене пошлины на транзит газа в соседние страны, как сообщила председатель парламента Бербель Бас в ходе прямого эфира на сайте немецкого парламента.
Так, за внесенный фракциями Социал-демократической партии (СДПГ) и "Зелёных" в бундестаг законопроект проголосовало парламентское большинство – СДПГ, "Зелёные" и Христианско-демократический союз (ХДС). Против – парламентские группы "Левые", "Союза Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ), свободные демократы (СвДП) и фракция "Альтернативы для Германии".
Далее законопроект поступит в бундесрат, чтобы тот в рамках ускоренного процесса дал согласие на отмену платы за транзит уже в этом году и положение начало действовать к 1 января 2025 года.
Германия ввела плату за транзит осенью 2022 года, чтобы покрыть расходы на хранение газа в резервуарах и обеспечить безопасность поставок. Сбор распространяется на компании и потребителей в Германии, а также импортеров в соседних странах, которые покупают газ, прибывающий к ним по немецким трубопроводам.
Ранее австрийский министр по защите климата, окружающей среды и энергетике Леонора Гевесслер призвала Германию не медлить с отменой пошлины на транзит газа в соседние страны на фоне изменения ситуации с ценами и поставками. Гевесслер не исключила возможность обращения в Европейский суд, если процесс отмены пошлины будет затягиваться.
Три страны Евросоюза призвали Германию отменить плату за транзит газа