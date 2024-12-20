https://1prime.ru/20241220/gaz-853736418.html

Бундестаг принял проект об отмене пошлины на транзит газа в соседние страны

Бундестаг принял проект об отмене пошлины на транзит газа в соседние страны - 20.12.2024, ПРАЙМ

Бундестаг принял проект об отмене пошлины на транзит газа в соседние страны

Бундестаг большинством голосов принял законопроект об отмене пошлины на транзит газа в соседние страны, как сообщила председатель парламента Бербель Бас в ходе... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T12:03+0300

2024-12-20T12:03+0300

2024-12-20T12:03+0300

энергетика

германия

газ

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БЕРЛИН, 20 дек - ПРАЙМ. Бундестаг большинством голосов принял законопроект об отмене пошлины на транзит газа в соседние страны, как сообщила председатель парламента Бербель Бас в ходе прямого эфира на сайте немецкого парламента. Так, за внесенный фракциями Социал-демократической партии (СДПГ) и "Зелёных" в бундестаг законопроект проголосовало парламентское большинство – СДПГ, "Зелёные" и Христианско-демократический союз (ХДС). Против – парламентские группы "Левые", "Союза Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ), свободные демократы (СвДП) и фракция "Альтернативы для Германии". Далее законопроект поступит в бундесрат, чтобы тот в рамках ускоренного процесса дал согласие на отмену платы за транзит уже в этом году и положение начало действовать к 1 января 2025 года. Германия ввела плату за транзит осенью 2022 года, чтобы покрыть расходы на хранение газа в резервуарах и обеспечить безопасность поставок. Сбор распространяется на компании и потребителей в Германии, а также импортеров в соседних странах, которые покупают газ, прибывающий к ним по немецким трубопроводам. Ранее австрийский министр по защите климата, окружающей среды и энергетике Леонора Гевесслер призвала Германию не медлить с отменой пошлины на транзит газа в соседние страны на фоне изменения ситуации с ценами и поставками. Гевесслер не исключила возможность обращения в Европейский суд, если процесс отмены пошлины будет затягиваться.

https://1prime.ru/20241211/gaz-853506458.html

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германия, газ