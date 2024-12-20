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В Киеве заявили о намерении прекратить транзит газа из России 1 января - 20.12.2024, ПРАЙМ
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В Киеве заявили о намерении прекратить транзит газа из России 1 января
В Киеве заявили о намерении прекратить транзит газа из России 1 января - 20.12.2024, ПРАЙМ
В Киеве заявили о намерении прекратить транзит газа из России 1 января
Украина намерена прекратить транзит газа из России в Европу в 8.00 мск 1 января 2025 года, заявил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T16:33+0300
2024-12-20T16:33+0300
энергетика
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МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Украина намерена прекратить транзит газа из России в Европу в 8.00 мск 1 января 2025 года, заявил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Министр энергетики страны Герман Галущенко 12 декабря во время немецко-украинского бизнес-форума в Берлине заявил, что Украина готовится к прекращению транзита газа из России в Европу с 1 января 2025 года. "На сегодняшний день мы понимаем, что соглашение о транзите газа заканчивается 1 января 2025 года. В 7 часов утра (8.00 мск) физически транзит будет перекрыт в связи с завершением этого соглашения", - приводит слова Шмыгаля агентство РБК-Украина. По его словам, возобновление транзита будет возможно по запросу Европейской комиссии, если это будет не российский газ. В то же время Шмыгаль заявил, что Украина вынуждена продолжать транзит российской нефти в соответствии с Европейской энергетической хартией. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
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украина, россия, газ
Энергетика, УКРАИНА, РОССИЯ, Газ
16:33 20.12.2024
 
В Киеве заявили о намерении прекратить транзит газа из России 1 января

Шмыгаль: Киев прекратит транзит газа из РФ в ЕС в 8.00 мск 1 января 2025 года

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Украина намерена прекратить транзит газа из России в Европу в 8.00 мск 1 января 2025 года, заявил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Министр энергетики страны Герман Галущенко 12 декабря во время немецко-украинского бизнес-форума в Берлине заявил, что Украина готовится к прекращению транзита газа из России в Европу с 1 января 2025 года.
"На сегодняшний день мы понимаем, что соглашение о транзите газа заканчивается 1 января 2025 года. В 7 часов утра (8.00 мск) физически транзит будет перекрыт в связи с завершением этого соглашения", - приводит слова Шмыгаля агентство РБК-Украина.
По его словам, возобновление транзита будет возможно по запросу Европейской комиссии, если это будет не российский газ. В то же время Шмыгаль заявил, что Украина вынуждена продолжать транзит российской нефти в соответствии с Европейской энергетической хартией.
Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
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ЭнергетикаУКРАИНАРОССИЯГаз
 
 
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