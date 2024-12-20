https://1prime.ru/20241220/gendirektor-853733191.html
Гендиректором ПАО "МТС" назначили Инессу Галактионову
Гендиректором ПАО "МТС" назначили Инессу Галактионову - 20.12.2024, ПРАЙМ
Гендиректором ПАО "МТС" назначили Инессу Галактионову
ПАО "МТС" будет управляться генеральным директором, которым назначена Инесса Галактионова, говорится в релизе компании. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T10:15+0300
2024-12-20T10:15+0300
2024-12-20T10:15+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. ПАО "МТС" будет управляться генеральным директором, которым назначена Инесса Галактионова, говорится в релизе компании. Ранее в пятницу МТС объявил о трансформации в холдинговую структуру. Президент ПАО "МТС" Вячеслав Николаев перешел на должность председателя совета директоров, должность президента компании будет упразднена. "ПАО "МТС" будет управляться генеральным директором, которым назначена Инесса Галактионова, занимавшая пост первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу", - сообщила компания.
https://1prime.ru/20241220/nikolaev-853731951.html
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россия, мтс
Гендиректором ПАО "МТС" назначили Инессу Галактионову
Гендиректором ПАО "МТС" назначена Инесса Галактионова
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. ПАО "МТС" будет управляться генеральным директором, которым назначена Инесса Галактионова, говорится в релизе компании.
Ранее в пятницу МТС объявил о трансформации в холдинговую структуру. Президент ПАО "МТС" Вячеслав Николаев перешел на должность председателя совета директоров, должность президента компании будет упразднена.
"ПАО "МТС" будет управляться генеральным директором, которым назначена Инесса Галактионова, занимавшая пост первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу", - сообщила компания.
Президент МТС Николаев возглавит совет директоров компании