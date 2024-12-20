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Гендиректором ПАО "МТС" назначили Инессу Галактионову - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Гендиректором ПАО "МТС" назначили Инессу Галактионову
Гендиректором ПАО "МТС" назначили Инессу Галактионову - 20.12.2024, ПРАЙМ
Гендиректором ПАО "МТС" назначили Инессу Галактионову
ПАО "МТС" будет управляться генеральным директором, которым назначена Инесса Галактионова, говорится в релизе компании. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T10:15+0300
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россия
мтс
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. ПАО "МТС" будет управляться генеральным директором, которым назначена Инесса Галактионова, говорится в релизе компании. Ранее в пятницу МТС объявил о трансформации в холдинговую структуру. Президент ПАО "МТС" Вячеслав Николаев перешел на должность председателя совета директоров, должность президента компании будет упразднена. "ПАО "МТС" будет управляться генеральным директором, которым назначена Инесса Галактионова, занимавшая пост первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу", - сообщила компания.
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россия, мтс
РОССИЯ, МТС
10:15 20.12.2024
 
Гендиректором ПАО "МТС" назначили Инессу Галактионову

Гендиректором ПАО "МТС" назначена Инесса Галактионова

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнесса Галактионова
Инесса Галактионова - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. ПАО "МТС" будет управляться генеральным директором, которым назначена Инесса Галактионова, говорится в релизе компании.
Ранее в пятницу МТС объявил о трансформации в холдинговую структуру. Президент ПАО "МТС" Вячеслав Николаев перешел на должность председателя совета директоров, должность президента компании будет упразднена.
"ПАО "МТС" будет управляться генеральным директором, которым назначена Инесса Галактионова, занимавшая пост первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу", - сообщила компания.
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