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В Госдуме предложили поддержать образовательные программы для Африки
В Госдуме предложили поддержать образовательные программы для Африки - 20.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили поддержать образовательные программы для Африки
Депутаты Госдумы обратились в кабмин с предложением создать механизмы финансирования и поддержки образовательных программ для африканских стран, сообщил РИА... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T07:16+0300
2024-12-20T07:16+0300
2024-12-20T07:16+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы обратились в кабмин с предложением создать механизмы финансирования и поддержки образовательных программ для африканских стран, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Александр Бабаков.
Ранее в Госдуме состоялось заседание экспертного совета по вопросам развития и поддержки всестороннего партнерства со странами Африки по теме "Развитие человеческого потенциала и сотрудничество в сфере подготовки кадров со странами Африки".
"Депутаты и эксперты обратились в правительство Российской Федерации с предложениями создать механизмы финансирования и поддержки образовательных программ, направленных на подготовку кадров для африканских стран, включая стипендии и гранты для студентов из Африки, а также повысить информирование потенциальных абитуриентов о предложениях университетов Российской Федерации (в том числе отраслевых) в странах Африки с привлечением информационных ресурсов загранаппарата и представительств Россотрудничества", - сказал он.
Предлагается включить представителей образовательных учреждений в комиссии по рассмотрению заявок на поступление абитуриентов из стран Африки в рамках межправительственной квоты для обучения в РФ по согласованию с Россотрудничеством, выделить места в рамках межправительственных квот для ведущих общественных, научных и коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в странах Африки и наладить взаимодействие с российскими компаниями, работающими на африканском континенте, для определения потребностей в подготовке кадров, а также для организации стажировок и практик для студентов и молодых специалистов, уточнил Бабаков.
Также кабмину предложили разработать инициативы по расширению сотрудничества с международными образовательными и научными институтами, такими как ЮНЕСКО и Африканский союз, для финансирования совместных проектов в области образования и подготовки кадров.
Кроме того, Бабаков рассказал, что в 2025 году планируется провести гуманитарный форума "Россия-Африка: от реализованных проектов к новым свершениям", целью форума является укрепление связей и способствование взаимному всестороннему развитию и сотрудничеству народов и парламентариев России и стран Африки, а также запланированы мероприятия, охватывающие направления от культуры, спорта и образования до туризма, партнерства диаспор и женской повестки.
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россия, финансы, африка, москва, рф, госдума, россотрудничество, юнеско
Экономика, РОССИЯ, Финансы, АФРИКА, МОСКВА, РФ, Госдума, Россотрудничество, ЮНЕСКО
В Госдуме предложили поддержать образовательные программы для Африки
Депутаты предложили создать механизмы финансирования образовательных программ для Африки
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы обратились в кабмин с предложением создать механизмы финансирования и поддержки образовательных программ для африканских стран, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Александр Бабаков.
Ранее в Госдуме состоялось заседание экспертного совета по вопросам развития и поддержки всестороннего партнерства со странами Африки по теме "Развитие человеческого потенциала и сотрудничество в сфере подготовки кадров со странами Африки".
"Депутаты и эксперты обратились в правительство Российской Федерации с предложениями создать механизмы финансирования и поддержки образовательных программ, направленных на подготовку кадров для африканских стран, включая стипендии и гранты для студентов из Африки, а также повысить информирование потенциальных абитуриентов о предложениях университетов Российской Федерации (в том числе отраслевых) в странах Африки с привлечением информационных ресурсов загранаппарата и представительств Россотрудничества", - сказал он.
Предлагается включить представителей образовательных учреждений в комиссии по рассмотрению заявок на поступление абитуриентов из стран Африки в рамках межправительственной квоты для обучения в РФ по согласованию с Россотрудничеством, выделить места в рамках межправительственных квот для ведущих общественных, научных и коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в странах Африки и наладить взаимодействие с российскими компаниями, работающими на африканском континенте, для определения потребностей в подготовке кадров, а также для организации стажировок и практик для студентов и молодых специалистов, уточнил Бабаков.
Также кабмину предложили разработать инициативы по расширению сотрудничества с международными образовательными и научными институтами, такими как ЮНЕСКО и Африканский союз, для финансирования совместных проектов в области образования и подготовки кадров.
Кроме того, Бабаков рассказал, что в 2025 году планируется провести гуманитарный форума "Россия-Африка: от реализованных проектов к новым свершениям", целью форума является укрепление связей и способствование взаимному всестороннему развитию и сотрудничеству народов и парламентариев России и стран Африки, а также запланированы мероприятия, охватывающие направления от культуры, спорта и образования до туризма, партнерства диаспор и женской повестки.