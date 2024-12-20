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Путин дал гражданство России оперному режиссеру Джанкарло дель Монако - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Путин дал гражданство России оперному режиссеру Джанкарло дель Монако
Путин дал гражданство России оперному режиссеру Джанкарло дель Монако - 20.12.2024, ПРАЙМ
Путин дал гражданство России оперному режиссеру Джанкарло дель Монако
Глава государства Владимир Путин дал российское гражданство итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако в соответствии с указом, который был размещен... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:36+0300
2024-12-20T15:37+0300
россия
владимир путин
гражданство
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин дал российское гражданство итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако в соответствии с указом, который был размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: 1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... Дель Монако Джанкарло, родившийся 28 декабря 1943 года в Италии", - сказано в документе.Согласно данным открытых источников, Джанкарло дель Монако сын знаменитого тенора Марио дель Монако, родился в коммуне Виллорба области Венеция.Его карьера началась в 1965 году с постановки оперы "Самсон и Далила" с его отцом в главной роли. Он также работал ассистентом режиссера в разных театрах и сотрудничал с известными деятелями сцены. В 1973 году он стал главным режиссером Ульмского театра, а в 1975 году основал Оперный фестиваль в Монтепульчано.В своей карьере Джанкарло поставил более ста опер в известных театрах мира. Он работал в таких городах, как Париж, Милан, Рим, Барселона, Нью-Йорк и Пекин. В разное время он также руководил такими театрами, как Кассель, Бонн и Ницца. В 2009-2011 годах он был художественным руководителем Оперного фестиваля на Тенерифе.
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россия, владимир путин, гражданство
РОССИЯ, Владимир Путин, гражданство
15:36 20.12.2024 (обновлено: 15:37 20.12.2024)
 
Путин дал гражданство России оперному режиссеру Джанкарло дель Монако

Путин дал гражданство РФ итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин дал российское гражданство итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако в соответствии с указом, который был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: 1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... Дель Монако Джанкарло, родившийся 28 декабря 1943 года в Италии", - сказано в документе.
Согласно данным открытых источников, Джанкарло дель Монако сын знаменитого тенора Марио дель Монако, родился в коммуне Виллорба области Венеция.
Его карьера началась в 1965 году с постановки оперы "Самсон и Далила" с его отцом в главной роли. Он также работал ассистентом режиссера в разных театрах и сотрудничал с известными деятелями сцены. В 1973 году он стал главным режиссером Ульмского театра, а в 1975 году основал Оперный фестиваль в Монтепульчано.
В своей карьере Джанкарло поставил более ста опер в известных театрах мира. Он работал в таких городах, как Париж, Милан, Рим, Барселона, Нью-Йорк и Пекин. В разное время он также руководил такими театрами, как Кассель, Бонн и Ницца. В 2009-2011 годах он был художественным руководителем Оперного фестиваля на Тенерифе.
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