https://1prime.ru/20241220/gruppirovka-853726497.html
Наземная группировка спасателей прибыла к месту аварийной посадки Ан-2
Наземная группировка спасателей прибыла к месту аварийной посадки Ан-2 - 20.12.2024, ПРАЙМ
Наземная группировка спасателей прибыла к месту аварийной посадки Ан-2
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек - РИА Новости️. Наземная группировка спасателей прибыла в ближайший к месту предполагаемой аварийной посадки самолета Ан-2... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T02:57+0300
2024-12-20T02:57+0300
2024-12-20T02:57+0300
общество
россия
камчатский край
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853726497.jpg?1734652644
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек - РИА Новости️. Наземная группировка спасателей прибыла в ближайший к месту предполагаемой аварийной посадки самолета Ан-2 поселок, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
Днём 19 декабря в 160 километрах от Усть-Камчатска сработал сигнал аварийной посадки от легкомоторного самолёта Ан-2, перевозившего груз по маршруту село Мильково - посёлок Оссора. По предварительным данным, на борту самолёта находятся три человека.
"Утром 20 декабря сводная наземная группировка спасателей из Петропавловска-Камчатского прибыла в поселок Ключи и на технике высокой проходимости выдвинулась в район поиска самолёта Ан-2. Спасателям предстоит передвигаться в горной местности в тяжелых погодных условиях", - говорится в сообщении.
По погодным условиям из города Елизово спланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России с личным составом Камчатского спасательного центра МЧС России на борту. В готовности в посёлке Оссора находится вертолёт Ми-8 со спасателями Камчатской региональной поисково-спасательной базы. Они также готовы вылететь к месту поиска, если позволят погодные условия. Ранее ещё один вертолёт со спасателями РПСБ вылетел из села Мильково.
В районе поисковых работ наблюдается обильный ливневый снег, ветер северо-западный в порывах до 16 метров в секунду.
камчатский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, камчатский край, мчс
Общество , РОССИЯ, Камчатский край, МЧС
Наземная группировка спасателей прибыла к месту аварийной посадки Ан-2
Наземная группировка спасателей прибыла в ближайший к месту аварийной посадки Ан-2 поселок
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек - РИА Новости️. Наземная группировка спасателей прибыла в ближайший к месту предполагаемой аварийной посадки самолета Ан-2 поселок, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
Днём 19 декабря в 160 километрах от Усть-Камчатска сработал сигнал аварийной посадки от легкомоторного самолёта Ан-2, перевозившего груз по маршруту село Мильково - посёлок Оссора. По предварительным данным, на борту самолёта находятся три человека.
"Утром 20 декабря сводная наземная группировка спасателей из Петропавловска-Камчатского прибыла в поселок Ключи и на технике высокой проходимости выдвинулась в район поиска самолёта Ан-2. Спасателям предстоит передвигаться в горной местности в тяжелых погодных условиях", - говорится в сообщении.
По погодным условиям из города Елизово спланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России с личным составом Камчатского спасательного центра МЧС России на борту. В готовности в посёлке Оссора находится вертолёт Ми-8 со спасателями Камчатской региональной поисково-спасательной базы. Они также готовы вылететь к месту поиска, если позволят погодные условия. Ранее ещё один вертолёт со спасателями РПСБ вылетел из села Мильково.
В районе поисковых работ наблюдается обильный ливневый снег, ветер северо-западный в порывах до 16 метров в секунду.