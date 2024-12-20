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Наземная группировка спасателей прибыла к месту аварийной посадки Ан-2

Наземная группировка спасателей прибыла к месту аварийной посадки Ан-2 - 20.12.2024, ПРАЙМ

Наземная группировка спасателей прибыла к месту аварийной посадки Ан-2

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек - РИА Новости️. Наземная группировка спасателей прибыла в ближайший к месту предполагаемой аварийной посадки самолета Ан-2... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T02:57+0300

2024-12-20T02:57+0300

2024-12-20T02:57+0300

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек - РИА Новости️. Наземная группировка спасателей прибыла в ближайший к месту предполагаемой аварийной посадки самолета Ан-2 поселок, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. Днём 19 декабря в 160 километрах от Усть-Камчатска сработал сигнал аварийной посадки от легкомоторного самолёта Ан-2, перевозившего груз по маршруту село Мильково - посёлок Оссора. По предварительным данным, на борту самолёта находятся три человека. "Утром 20 декабря сводная наземная группировка спасателей из Петропавловска-Камчатского прибыла в поселок Ключи и на технике высокой проходимости выдвинулась в район поиска самолёта Ан-2. Спасателям предстоит передвигаться в горной местности в тяжелых погодных условиях", - говорится в сообщении. По погодным условиям из города Елизово спланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России с личным составом Камчатского спасательного центра МЧС России на борту. В готовности в посёлке Оссора находится вертолёт Ми-8 со спасателями Камчатской региональной поисково-спасательной базы. Они также готовы вылететь к месту поиска, если позволят погодные условия. Ранее ещё один вертолёт со спасателями РПСБ вылетел из села Мильково. В районе поисковых работ наблюдается обильный ливневый снег, ветер северо-западный в порывах до 16 метров в секунду.

камчатский край

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общество , россия, камчатский край, мчс