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Наземная группировка спасателей прибыла к месту аварийной посадки Ан-2 - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Наземная группировка спасателей прибыла к месту аварийной посадки Ан-2
Наземная группировка спасателей прибыла к месту аварийной посадки Ан-2 - 20.12.2024, ПРАЙМ
Наземная группировка спасателей прибыла к месту аварийной посадки Ан-2
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек - РИА Новости️. Наземная группировка спасателей прибыла в ближайший к месту предполагаемой аварийной посадки самолета Ан-2... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T02:57+0300
2024-12-20T02:57+0300
общество
россия
камчатский край
мчс
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек - РИА Новости️. Наземная группировка спасателей прибыла в ближайший к месту предполагаемой аварийной посадки самолета Ан-2 поселок, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. Днём 19 декабря в 160 километрах от Усть-Камчатска сработал сигнал аварийной посадки от легкомоторного самолёта Ан-2, перевозившего груз по маршруту село Мильково - посёлок Оссора. По предварительным данным, на борту самолёта находятся три человека. "Утром 20 декабря сводная наземная группировка спасателей из Петропавловска-Камчатского прибыла в поселок Ключи и на технике высокой проходимости выдвинулась в район поиска самолёта Ан-2. Спасателям предстоит передвигаться в горной местности в тяжелых погодных условиях", - говорится в сообщении. По погодным условиям из города Елизово спланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России с личным составом Камчатского спасательного центра МЧС России на борту. В готовности в посёлке Оссора находится вертолёт Ми-8 со спасателями Камчатской региональной поисково-спасательной базы. Они также готовы вылететь к месту поиска, если позволят погодные условия. Ранее ещё один вертолёт со спасателями РПСБ вылетел из села Мильково. В районе поисковых работ наблюдается обильный ливневый снег, ветер северо-западный в порывах до 16 метров в секунду.
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общество , россия, камчатский край, мчс
Общество , РОССИЯ, Камчатский край, МЧС
02:57 20.12.2024
 
Наземная группировка спасателей прибыла к месту аварийной посадки Ан-2

Наземная группировка спасателей прибыла в ближайший к месту аварийной посадки Ан-2 поселок

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек - РИА Новости️. Наземная группировка спасателей прибыла в ближайший к месту предполагаемой аварийной посадки самолета Ан-2 поселок, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
Днём 19 декабря в 160 километрах от Усть-Камчатска сработал сигнал аварийной посадки от легкомоторного самолёта Ан-2, перевозившего груз по маршруту село Мильково - посёлок Оссора. По предварительным данным, на борту самолёта находятся три человека.
"Утром 20 декабря сводная наземная группировка спасателей из Петропавловска-Камчатского прибыла в поселок Ключи и на технике высокой проходимости выдвинулась в район поиска самолёта Ан-2. Спасателям предстоит передвигаться в горной местности в тяжелых погодных условиях", - говорится в сообщении.
По погодным условиям из города Елизово спланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России с личным составом Камчатского спасательного центра МЧС России на борту. В готовности в посёлке Оссора находится вертолёт Ми-8 со спасателями Камчатской региональной поисково-спасательной базы. Они также готовы вылететь к месту поиска, если позволят погодные условия. Ранее ещё один вертолёт со спасателями РПСБ вылетел из села Мильково.
В районе поисковых работ наблюдается обильный ливневый снег, ветер северо-западный в порывах до 16 метров в секунду.
 
ОбществоРОССИЯКамчатский крайМЧС
 
 
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