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Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке
Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке - 20.12.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке, нехватка оценивается в 200-400 тысяч человек, сообщается на сайте РБК. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T01:51+0300
2024-12-20T01:51+0300
бизнес
недвижимость
экономика
москва
марат хуснуллин
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке, нехватка оценивается в 200-400 тысяч человек, сообщается на сайте РБК. "В зависимости от того, как будет дальше развиваться экономика, от 200 до 400 тысяч (человек - ред.) у нас дефицит строителей. Но точную цифру сказать сейчас никто не может", - пишет РБК со ссылкой на слова Хуснуллина. В сентябре 2024 года Хуснуллин оценивал дефицит кадров в строительной сфере в 200 тысяч человек.
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бизнес, недвижимость, москва, марат хуснуллин
Бизнес, Недвижимость, Экономика, МОСКВА, Марат Хуснуллин
01:51 20.12.2024
 
Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке

Вице-премьер Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке в 200-400 тысяч человек

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке, нехватка оценивается в 200-400 тысяч человек, сообщается на сайте РБК.
"В зависимости от того, как будет дальше развиваться экономика, от 200 до 400 тысяч (человек - ред.) у нас дефицит строителей. Но точную цифру сказать сейчас никто не может", - пишет РБК со ссылкой на слова Хуснуллина.
В сентябре 2024 года Хуснуллин оценивал дефицит кадров в строительной сфере в 200 тысяч человек.
 
ЭкономикаБизнесНедвижимостьМОСКВАМарат Хуснуллин
 
 
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