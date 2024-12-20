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Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке

Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке - 20.12.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке, нехватка оценивается в 200-400 тысяч человек, сообщается на сайте РБК. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T01:51+0300

2024-12-20T01:51+0300

2024-12-20T01:51+0300

бизнес

недвижимость

экономика

москва

марат хуснуллин

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке, нехватка оценивается в 200-400 тысяч человек, сообщается на сайте РБК. "В зависимости от того, как будет дальше развиваться экономика, от 200 до 400 тысяч (человек - ред.) у нас дефицит строителей. Но точную цифру сказать сейчас никто не может", - пишет РБК со ссылкой на слова Хуснуллина. В сентябре 2024 года Хуснуллин оценивал дефицит кадров в строительной сфере в 200 тысяч человек.

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