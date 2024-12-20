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Хуснуллин оценил дефицит кадров в строительной отрасли
Хуснуллин оценил дефицит кадров в строительной отрасли - 20.12.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин оценил дефицит кадров в строительной отрасли
Добавлены подробности. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T02:00+0300
2024-12-20T02:00+0300
2024-12-20T02:00+0300
бизнес
экономика
россия
марат хуснуллин
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Добавлены подробности.
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Дефицит кадров в строительной отрасли в России оценивается в 200-400 тысяч человек, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК.
"В зависимости от того, как будет дальше развиваться экономика, от 200 до 400 тысяч (человек - ред.) у нас дефицит строителей. Но точную цифру сказать сейчас никто не может", - сказал Хуснуллин.
По его словам. дефицит кадров сложился из-за роста объемов строительства, который был не пропорционален к повышению производительности.
В сентябре 2024 года Хуснуллин оценивал дефицит кадров в строительной сфере в 200 тысяч человек.
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бизнес, россия, марат хуснуллин
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Марат Хуснуллин
Хуснуллин оценил дефицит кадров в строительной отрасли
Хуснуллин: дефицит строителей в России оценивается в 200-400 тысяч человек
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Дефицит кадров в строительной отрасли в России оценивается в 200-400 тысяч человек, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК.
"В зависимости от того, как будет дальше развиваться экономика, от 200 до 400 тысяч (человек - ред.) у нас дефицит строителей. Но точную цифру сказать сейчас никто не может", - сказал Хуснуллин.
По его словам. дефицит кадров сложился из-за роста объемов строительства, который был не пропорционален к повышению производительности.
В сентябре 2024 года Хуснуллин оценивал дефицит кадров в строительной сфере в 200 тысяч человек.