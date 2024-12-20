https://1prime.ru/20241220/husnullin-853726202.html

Хуснуллин оценил дефицит кадров в строительной отрасли

Хуснуллин оценил дефицит кадров в строительной отрасли - 20.12.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин оценил дефицит кадров в строительной отрасли

Добавлены подробности. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T02:00+0300

2024-12-20T02:00+0300

2024-12-20T02:00+0300

бизнес

экономика

россия

марат хуснуллин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853726202.jpg?1734649214

Добавлены подробности. МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Дефицит кадров в строительной отрасли в России оценивается в 200-400 тысяч человек, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК. "В зависимости от того, как будет дальше развиваться экономика, от 200 до 400 тысяч (человек - ред.) у нас дефицит строителей. Но точную цифру сказать сейчас никто не может", - сказал Хуснуллин. По его словам. дефицит кадров сложился из-за роста объемов строительства, который был не пропорционален к повышению производительности. В сентябре 2024 года Хуснуллин оценивал дефицит кадров в строительной сфере в 200 тысяч человек.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, марат хуснуллин