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Импорт Греции из России за 10 месяцев снизился почти на 40%

Импорт Греции из России за 10 месяцев снизился почти на 40% - 20.12.2024, ПРАЙМ

Импорт Греции из России за 10 месяцев снизился почти на 40%

Импорт Греции из России за 10 месяцев 2024 года снизился почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,39 миллиарда евро, сообщила... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T02:21+0300

2024-12-20T02:21+0300

2024-12-20T02:21+0300

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АФИНЫ, 20 дек - ПРАЙМ. Импорт Греции из России за 10 месяцев 2024 года снизился почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,39 миллиарда евро, сообщила греческая статистическая служба Elstat предварительные итоги. "В январе-октябре 2024 года стоимость импорта Греции из России составила 1,39 миллиарда евро, что на 39,8% меньше, чем в январе-октябре 2023 года (2,31 миллиарда евро)", - сообщила служба. Греция за 10 месяцев экспортировала в Россию товаров на 73,7 миллиона евро, это на 8,7% меньше по сравнению с 80,7 миллиона евро в январе-октябре 2023 года. Сальдо торгового баланса между Грецией и Россией в январе-октябре 2024 года было отрицательным, дефицит составил 1,316 миллиарда евро. В октябре 2024 года стоимость импорта Греции из России составила 189,2 миллиона евро, это на 8,8 % больше по сравнению с 173,9 миллиона евро в октябре 2023 года. Стоимость экспорта Греции в Россию в октябре 2024 года составила 7,4 миллиона евро, на 3,0% меньше, чем в октябре 2023 года, когда он составил 7,6 миллиона евро. Сальдо торгового баланса между Грецией и Россией в октябре 2024 года было отрицательным, дефицит составил 181,9 миллиона евро. Основными статьями импорта в октябре был газ – почти 177 миллионов евро, необработанный алюминий – 8,6 миллиона евро, удобрения – более 1,34 миллионов евро. Греция экспортировала в Россию сладости, джемы, мармелады и желе на 1,04 миллиона евро, синтетические краски на 614 тысяч евро, косметику на 600 тысяч евро. Торговый оборот между двумя странами снижается с 2022 года. Тогда импорт из России достиг 9,334 миллиарда евро. По итогам 2023 года ввоз из России снизился на 73,8% - до 2,446 миллиарда евро. Экспорт из Греции в Россию в 2022 году составил 156,4 миллиона евро, а в 2023 году снизился на 38,4% - до 96,3 миллиона евро.

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россия, мировая экономика, греция