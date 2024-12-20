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Индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов - 20.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241220/indeks-853748482.html
Индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов
Индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов - 20.12.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов
Российский рынок акций усиливает рост, индекс Мосбиржи обновил максимум с 22 ноября, поднявшись выше 2600 пунктов на фоне неожиданного сохранения ЦБ РФ ключевой | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:45+0300
2024-12-20T16:29+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
индекс мосбиржи
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций усиливает рост, индекс Мосбиржи обновил максимум с 22 ноября, поднявшись выше 2600 пунктов на фоне неожиданного сохранения ЦБ РФ ключевой ставки на уровне 21% годовых, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к 16.07 мск рос на 7,62%, до 2600,57 пункта, минутами ранее индекс максимально поднимался до 2601,68 пункта - максимума с 22 ноября. Акции "Газпрома" растут на 6,5%, "Роснефти" - на 9,2%, "Лукойла" - на 6%, Сбербанка - на 8,2%, ВТБ - на 8,3%.ЦБ РФ принял в пятницу оригинальное решение, ведь все ждали повышения как минимум до 23%, а были и вообще агрессивные оценки - до 25%, рассуждает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". Но у ЦБ больше информации: несмотря на дисбаланс спроса и предложения, давление на рынке труда и осеннюю девальвацию, сигналов о замедлении потребительского и корпоративного кредитования оказалось достаточно для монетарной паузы, полагает он."В любом случае при очередных ценовых шоках и (или) росте волатильности у регулятора остается данный инструмент, и на следующем заседании ключевая ставка еще не предопределена. А мы по-прежнему ожидаем начала снижения ставки ближе к концу первого полугодия 2025 года с ускорением тенденции под занавес будущего года, вплоть до 16%", - говорит он.На фоне сильной перепроданности рынка и, по сути, депрессивных уровней в акциях и облигациях такое решение регулятора закономерно приводит к вертикальному взлету бумаг их цены, отмечает эксперт. Ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций RGBI скачком превысил в пятницу ключевой уровень 100 пунктов, растет на 2,3% до 101,49 пункта – максимума с 1 октября."На днях мы уже повысили таргет для индекса Мосбиржи до 3500 пунктов на фоне оценок монетарного разворота через полгода. Обычно такие ожидания по ставке отыгрываются заранее. В ОФЗ, возможно, уже было дно, и покупая облигации, можно на долгие годы зафиксировать высокую доходность", - резюмирует Зельцер.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи
15:45 20.12.2024 (обновлено: 16:29 20.12.2024)
 
Индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов

Индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов впервые с 22 ноября

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций усиливает рост, индекс Мосбиржи обновил максимум с 22 ноября, поднявшись выше 2600 пунктов на фоне неожиданного сохранения ЦБ РФ ключевой ставки на уровне 21% годовых, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к 16.07 мск рос на 7,62%, до 2600,57 пункта, минутами ранее индекс максимально поднимался до 2601,68 пункта - максимума с 22 ноября. Акции "Газпрома" растут на 6,5%, "Роснефти" - на 9,2%, "Лукойла" - на 6%, Сбербанка - на 8,2%, ВТБ - на 8,3%.
ЦБ РФ принял в пятницу оригинальное решение, ведь все ждали повышения как минимум до 23%, а были и вообще агрессивные оценки - до 25%, рассуждает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". Но у ЦБ больше информации: несмотря на дисбаланс спроса и предложения, давление на рынке труда и осеннюю девальвацию, сигналов о замедлении потребительского и корпоративного кредитования оказалось достаточно для монетарной паузы, полагает он.
"В любом случае при очередных ценовых шоках и (или) росте волатильности у регулятора остается данный инструмент, и на следующем заседании ключевая ставка еще не предопределена. А мы по-прежнему ожидаем начала снижения ставки ближе к концу первого полугодия 2025 года с ускорением тенденции под занавес будущего года, вплоть до 16%", - говорит он.
На фоне сильной перепроданности рынка и, по сути, депрессивных уровней в акциях и облигациях такое решение регулятора закономерно приводит к вертикальному взлету бумаг их цены, отмечает эксперт. Ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций RGBI скачком превысил в пятницу ключевой уровень 100 пунктов, растет на 2,3% до 101,49 пункта – максимума с 1 октября.
"На днях мы уже повысили таргет для индекса Мосбиржи до 3500 пунктов на фоне оценок монетарного разворота через полгода. Обычно такие ожидания по ставке отыгрываются заранее. В ОФЗ, возможно, уже было дно, и покупая облигации, можно на долгие годы зафиксировать высокую доходность", - резюмирует Зельцер.
П/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
Глава ЦБ выразила обеспокоенность из-за волатильности на валютном рынке
15:36
 
Экономикароссийский рынок акцийбиржевые торгииндекс Мосбиржи
 
 
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