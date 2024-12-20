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ЦБ ожидает снижение инфляционного давления в России

ЦБ ожидает снижение инфляционного давления в России - 20.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ ожидает снижение инфляционного давления в России

Инфляционное давление в РФ в ближайшие месяцы начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования, говорится в... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T13:35+0300

2024-12-20T13:35+0300

2024-12-20T13:39+0300

банк россии

инфляция

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Инфляционное давление в РФ в ближайшие месяцы начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования, говорится в пресс-релизе Банка России по ключевой ставке."Некоторое время текущий рост цен будет оставаться повышенным в силу инерции из-за накопленных эффектов бюджетных стимулов, высокой кредитной активности предыдущих месяцев и переноса в цены произошедшего ослабления рубля. Однако, по оценке Банка России, в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования", - указывается в пресс-релизе."По оперативным данным, в октябре – ноябре российская экономика росла темпами, близкими к значениям III квартала 2024 года. Основной вклад в увеличение экономической активности по-прежнему вносит высокий внутренний спрос. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление", - добавляется там же.

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инфляция