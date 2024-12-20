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Ипотечные схемы в России пока остаются, заявила глава ЦБ - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Ипотечные схемы в России пока остаются, заявила глава ЦБ
Ипотечные схемы в России пока остаются, заявила глава ЦБ - 20.12.2024, ПРАЙМ
Ипотечные схемы в России пока остаются, заявила глава ЦБ
Ипотечные схемы в России, к сожалению, остаются, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:31+0300
2024-12-20T16:10+0300
банк россии
россия
эльвира набиуллина
ипотека
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Ипотечные схемы в России, к сожалению, остаются, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Ипотечные схемы, к сожалению, остаются. Они очень разнообразны и приобретают иной вид - мы боремся с одними, возникают другие. К сожалению, есть такая практика. И ипотечный стандарт, тем не менее, хотела бы упомянуть, потому, что мы возлагаем на него надежды. Банки согласились с этим ипотечным стандартом", - сказала Набиуллина.При этом она подчеркнула, что главное, что они приняли и надзорный стандарт, с помощью которого будет осуществляться надзор за тем, как банки исполняют этот ипотечный стандарт. И напомнила, что он заработает с апреля."Мы считаем, что это уменьшит масштаб схем, но мы на этом все-таки не останавливаемся, в ближайшее время введем изменение в регулирование, которое повысит соответственно нагрузку на капитал банков, если применяются схемы, при которых людей заманивают сначала низкими ставками и платежами, а потом они резко возрастают", - добавила она.В конце сентября ЦБ РФ опубликовал стандарт защиты ипотечных заемщиков, который станет обязательным с 1 января 2025 года. Основная цель документа - минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы банки более подробно информировали заемщиков об условиях кредита и связанных с ним рисках. Стандарт, в частности, нацелен на пресечение случаев, когда банки направляют выданные по ипотечному кредиту денежные средства не на счет эскроу, а на аккредитив, где они потом находятся долгое время и не используются по целевому назначению.В декабре ЦБ РФ сообщил, что Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций утвердил меры за несоблюдение стандартов. Теперь комитет сможет направлять банкам рекомендации, предупреждения или требования об устранении нарушений и причин, которые привели к несоблюдению принимаемых им стандартов. Надзорный стандарт вступит в силу с 1 апреля 2025 года, а меры будут применяться за нарушения стандартов, допущенные кредитными организациями после этой даты.Набиуллина добавила, что ЦБ РФ в ближайшее время введет новое регулирование для противодействия банкам, заманивающим ипотечников низкими ставками на первое время."Мы в ближайшее время введем изменения в регулирование... если применяются схемы, при которых людей сначала низкими ставками и платежами, а потом они возрастают. Если они возрастают больше 20%, мы хотим сделать не по нагрузке на капитал, а по повышенным резервам. Это первый шаг, который мы сделаем. Второе - мы будем обсуждать с рынком следующий подход, если эти схемы не прекратятся, что при ипотечном стандарте будет нормальное резервирование, а по всем остальным будет повышенное", - сказала она.
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россия, эльвира набиуллина, ипотека
Банк России, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, ипотека
15:31 20.12.2024 (обновлено: 16:10 20.12.2024)
 
Ипотечные схемы в России пока остаются, заявила глава ЦБ

Набиуллина: ипотечные схемы в России, к сожалению, остаются

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на правобережье Новосибирска
Вид на правобережье Новосибирска - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Ипотечные схемы в России, к сожалению, остаются, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Ипотечные схемы, к сожалению, остаются. Они очень разнообразны и приобретают иной вид - мы боремся с одними, возникают другие. К сожалению, есть такая практика. И ипотечный стандарт, тем не менее, хотела бы упомянуть, потому, что мы возлагаем на него надежды. Банки согласились с этим ипотечным стандартом", - сказала Набиуллина.
При этом она подчеркнула, что главное, что они приняли и надзорный стандарт, с помощью которого будет осуществляться надзор за тем, как банки исполняют этот ипотечный стандарт. И напомнила, что он заработает с апреля.
"Мы считаем, что это уменьшит масштаб схем, но мы на этом все-таки не останавливаемся, в ближайшее время введем изменение в регулирование, которое повысит соответственно нагрузку на капитал банков, если применяются схемы, при которых людей заманивают сначала низкими ставками и платежами, а потом они резко возрастают", - добавила она.
В конце сентября ЦБ РФ опубликовал стандарт защиты ипотечных заемщиков, который станет обязательным с 1 января 2025 года. Основная цель документа - минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы банки более подробно информировали заемщиков об условиях кредита и связанных с ним рисках. Стандарт, в частности, нацелен на пресечение случаев, когда банки направляют выданные по ипотечному кредиту денежные средства не на счет эскроу, а на аккредитив, где они потом находятся долгое время и не используются по целевому назначению.
В декабре ЦБ РФ сообщил, что Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций утвердил меры за несоблюдение стандартов. Теперь комитет сможет направлять банкам рекомендации, предупреждения или требования об устранении нарушений и причин, которые привели к несоблюдению принимаемых им стандартов. Надзорный стандарт вступит в силу с 1 апреля 2025 года, а меры будут применяться за нарушения стандартов, допущенные кредитными организациями после этой даты.
Набиуллина добавила, что ЦБ РФ в ближайшее время введет новое регулирование для противодействия банкам, заманивающим ипотечников низкими ставками на первое время.
"Мы в ближайшее время введем изменения в регулирование... если применяются схемы, при которых людей сначала низкими ставками и платежами, а потом они возрастают. Если они возрастают больше 20%, мы хотим сделать не по нагрузке на капитал, а по повышенным резервам. Это первый шаг, который мы сделаем. Второе - мы будем обсуждать с рынком следующий подход, если эти схемы не прекратятся, что при ипотечном стандарте будет нормальное резервирование, а по всем остальным будет повышенное", - сказала она.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
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Банк РоссииРОССИЯЭльвира Набиуллинаипотека
 
 
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