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Путин предложил расширить семейную ипотеку на вторичное жилье
Путин предложил расширить семейную ипотеку на вторичное жилье - 20.12.2024, ПРАЙМ
Путин предложил расширить семейную ипотеку на вторичное жилье
Семейная ипотека по ставке 6% годовых должна остаться и данную программу надо расширить на вторичный рынок жилья. Об этом заявил в ходе заседания Госсовета по... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T17:23+0300
2024-12-20T17:23+0300
2024-12-20T17:35+0300
россия
владимир путин
недвижимость
семейная ипотека
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Семейная ипотека по ставке 6% годовых должна остаться и данную программу надо расширить на вторичный рынок жилья. Об этом заявил в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ президент России Владимир Путин.По его словам, вчера на прямой линии обсуждался вопрос о льготных ипотеках, о жилье — один из ключевых вопросов для молодой семьи. При этом анализ поступающей информации по прямой линии показывает, что людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под 6%. "Мы договаривались с правительством, я прошу ее оставить без всякий изъятий. Семейная ипотека под 6% должна остаться", — подчеркнул Путин.Кроме того, он предложил расширить семейную ипотеку под 6% на вторичный рынок жилья. Вместе с тем он подчеркнул, что это должен быть вторичный рынок в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье.
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россия, владимир путин, недвижимость, семейная ипотека
РОССИЯ, Владимир Путин, Недвижимость, семейная ипотека
Путин предложил расширить семейную ипотеку на вторичное жилье
Путин предложил расширить семейную ипотеку на вторичку в некоторых регионах
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Семейная ипотека по ставке 6% годовых должна остаться и данную программу надо расширить на вторичный рынок жилья. Об этом заявил в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ президент России Владимир Путин.
По его словам, вчера на прямой линии обсуждался вопрос о льготных ипотеках, о жилье — один из ключевых вопросов для молодой семьи. При этом анализ поступающей информации по прямой линии показывает, что людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под 6%.
"Мы договаривались с правительством, я прошу ее оставить без всякий изъятий. Семейная ипотека под 6% должна остаться", — подчеркнул Путин.
Кроме того, он предложил расширить семейную ипотеку под 6% на вторичный рынок жилья. Вместе с тем он подчеркнул, что это должен быть вторичный рынок в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье.
Путин призвал бизнес активно участвовать в решении проблем демографии