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Путин предложил расширить семейную ипотеку на вторичное жилье

Путин предложил расширить семейную ипотеку на вторичное жилье - 20.12.2024, ПРАЙМ

Путин предложил расширить семейную ипотеку на вторичное жилье

Семейная ипотека по ставке 6% годовых должна остаться и данную программу надо расширить на вторичный рынок жилья. Об этом заявил в ходе заседания Госсовета по... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T17:23+0300

2024-12-20T17:23+0300

2024-12-20T17:35+0300

россия

владимир путин

недвижимость

семейная ипотека

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Семейная ипотека по ставке 6% годовых должна остаться и данную программу надо расширить на вторичный рынок жилья. Об этом заявил в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ президент России Владимир Путин.По его словам, вчера на прямой линии обсуждался вопрос о льготных ипотеках, о жилье — один из ключевых вопросов для молодой семьи. При этом анализ поступающей информации по прямой линии показывает, что людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под 6%. "Мы договаривались с правительством, я прошу ее оставить без всякий изъятий. Семейная ипотека под 6% должна остаться", — подчеркнул Путин.Кроме того, он предложил расширить семейную ипотеку под 6% на вторичный рынок жилья. Вместе с тем он подчеркнул, что это должен быть вторичный рынок в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, недвижимость, семейная ипотека