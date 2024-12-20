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В Мурманской области рассказали о пользе сохранения арктической ипотеки - 20.12.2024, ПРАЙМ
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В Мурманской области рассказали о пользе сохранения арктической ипотеки
В Мурманской области рассказали о пользе сохранения арктической ипотеки - 20.12.2024, ПРАЙМ
В Мурманской области рассказали о пользе сохранения арктической ипотеки
Сохранение арктической ипотеки очень важно для Мурманской области, это дает стимул для развития жилищного строительства, заявил губернатор региона Андрей Чибис, | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T18:42+0300
2024-12-20T18:42+0300
россия
арктическая ипотека
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Сохранение арктической ипотеки очень важно для Мурманской области, это дает стимул для развития жилищного строительства, заявил губернатор региона Андрей Чибис, комментируя состоявшуюся прямую линию президента РФ Владимира Путина. Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, в четверг сообщил, что дальневосточная и арктическая ипотека, а также ипотека в новых регионах остаются под 2%. "Для нас, конечно, очень важно и знаково, что президент уделяет особое внимание арктической зоне, арктическим регионам. И вчера еще раз подтвердил, что арктическая ипотека остается. Для нас это принципиально важно. Это дает стимул для развития жилищного строительства", - сказал Чибис журналистам.
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россия, арктическая ипотека
РОССИЯ, арктическая ипотека
18:42 20.12.2024
 
В Мурманской области рассказали о пользе сохранения арктической ипотеки

Чибис: арктическая ипотека дает стимул для развития жилищного строительства

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкВид на Мурманск с высоты птичьего полета
Вид на Мурманск с высоты птичьего полета - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Илья Тимин
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Сохранение арктической ипотеки очень важно для Мурманской области, это дает стимул для развития жилищного строительства, заявил губернатор региона Андрей Чибис, комментируя состоявшуюся прямую линию президента РФ Владимира Путина.
Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, в четверг сообщил, что дальневосточная и арктическая ипотека, а также ипотека в новых регионах остаются под 2%.
"Для нас, конечно, очень важно и знаково, что президент уделяет особое внимание арктической зоне, арктическим регионам. И вчера еще раз подтвердил, что арктическая ипотека остается. Для нас это принципиально важно. Это дает стимул для развития жилищного строительства", - сказал Чибис журналистам.
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17:23
 
РОССИЯарктическая ипотека
 
 
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