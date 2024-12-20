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Италия в октябре нарастила экспорт вина в Россию до 26,3 млн евро
Италия в октябре нарастила экспорт вина в Россию до 26,3 млн евро - 20.12.2024, ПРАЙМ
Италия в октябре нарастила экспорт вина в Россию до 26,3 млн евро
Италия в октябре нарастила экспорт вина в Россию до максимальных с начала весны 26,3 миллиона евро, следует из анализа данных Евростата, проведенного РИА... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T05:15+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Италия в октябре нарастила экспорт вина в Россию до максимальных с начала весны 26,3 миллиона евро, следует из анализа данных Евростата, проведенного РИА Новости.
Российские компании в середине осени увеличили закупки итальянского вина в 1,4 раза по сравнению с сентябрьским уровнем, до 26,3 миллиона евро – максимума с марта этого года.
Остальные поставщики также существенно нарастили продажи. Сильнее всего они увеличились у Польши - вдвое, до 7,6 миллиона евро, а также у Латвии - на 36%, до 14,8 миллиона евро. Вырос также российский импорт вина из Португалии - на 29%, до 3,7 миллиона евро, из Литвы - на 9%, до 3,2 миллиона евро, из Германии - на 5%, до 2,8 миллиона евро.
Испания и Франция же, наоборот, сократили продажи вина России - на 18% и 34% соответственно. В октябре Россия ввезла испанского вина на 2 миллиона евро, а французского – всего на 1,1 миллиона.
В целом за месяц спрос России на вино из Евросоюза увеличился на треть - до 62,7 миллиона евро с 47,1 миллиона в сентябре.
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Италия в октябре нарастила экспорт вина в Россию до 26,3 млн евро
Евростат: Италия в октябре нарастила экспорт вина в Россию до 26,3 миллиона евро
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Италия в октябре нарастила экспорт вина в Россию до максимальных с начала весны 26,3 миллиона евро, следует из анализа данных Евростата, проведенного РИА Новости.
Российские компании в середине осени увеличили закупки итальянского вина в 1,4 раза по сравнению с сентябрьским уровнем, до 26,3 миллиона евро – максимума с марта этого года.
Остальные поставщики также существенно нарастили продажи. Сильнее всего они увеличились у Польши - вдвое, до 7,6 миллиона евро, а также у Латвии - на 36%, до 14,8 миллиона евро. Вырос также российский импорт вина из Португалии - на 29%, до 3,7 миллиона евро, из Литвы - на 9%, до 3,2 миллиона евро, из Германии - на 5%, до 2,8 миллиона евро.
Испания и Франция же, наоборот, сократили продажи вина России - на 18% и 34% соответственно. В октябре Россия ввезла испанского вина на 2 миллиона евро, а французского – всего на 1,1 миллиона.
В целом за месяц спрос России на вино из Евросоюза увеличился на треть - до 62,7 миллиона евро с 47,1 миллиона в сентябре.