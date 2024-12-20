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Цены на рис в Японии в ноябре выросли на 64,7% - 20.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241220/japonija-853727736.html
Цены на рис в Японии в ноябре выросли на 64,7%
Цены на рис в Японии в ноябре выросли на 64,7% - 20.12.2024, ПРАЙМ
Цены на рис в Японии в ноябре выросли на 64,7%
Цены на рис выросли в Японии в ноябре на 64,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, такие данные приводит министерство общенациональных дел в... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T03:57+0300
2024-12-20T03:57+0300
экономика
мировая экономика
токио
япония
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ТОКИО, 20 дек – ПРАЙМ. Цены на рис выросли в Японии в ноябре на 64,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, такие данные приводит министерство общенациональных дел в статистическом отчете, опубликованном в пятницу. Это самое резкое подорожание с 1971 года, согласно информации агентства Киодо. Цены на капусту также выросли в ноябре на 61%, на кофе – на 24,9%, на шоколад - на 29,2%. Цены на электроэнергию выросли на 9,9%. При этом общий показатель роста цен, за исключением скоропортящихся товаров, в ноябре составил 2,7%.
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мировая экономика, токио, япония
Экономика, Мировая экономика, Токио, ЯПОНИЯ
03:57 20.12.2024
 
Цены на рис в Японии в ноябре выросли на 64,7%

Цены на рис в Японии в ноябре выросли на 64,7%

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ТОКИО, 20 дек – ПРАЙМ. Цены на рис выросли в Японии в ноябре на 64,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, такие данные приводит министерство общенациональных дел в статистическом отчете, опубликованном в пятницу.
Это самое резкое подорожание с 1971 года, согласно информации агентства Киодо.
Цены на капусту также выросли в ноябре на 61%, на кофе – на 24,9%, на шоколад - на 29,2%. Цены на электроэнергию выросли на 9,9%.
При этом общий показатель роста цен, за исключением скоропортящихся товаров, в ноябре составил 2,7%.
 
ЭкономикаМировая экономикаТокиоЯПОНИЯ
 
 
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