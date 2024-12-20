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Хуснуллин оценил влияние расширения льготной ипотеки на вторичное жилье
Хуснуллин оценил влияние расширения льготной ипотеки на вторичное жилье - 20.12.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин оценил влияние расширения льготной ипотеки на вторичное жилье
Расширение льготной ипотеки на вторичный рынок не скажется на темпах ввода нового жилья, так как будет действовать там, где низкие темпы строительства, заявил... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T19:19+0300
2024-12-20T19:19+0300
2024-12-20T19:23+0300
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россия
недвижимость
марат хуснуллин
семейная ипотека
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Расширение льготной ипотеки на вторичный рынок не скажется на темпах ввода нового жилья, так как будет действовать там, где низкие темпы строительства, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин. "Оно прямо не связано. Президент сказал - в регионах, где мало строится или не строится совсем. Если совсем не строится, значит никак не скажется", - сказал Хуснуллин.Вице-премьер также отметил, что расширение льготной ипотеки под 6% на вторичный рынок не будет распространяться на Москву."В Москве у нас достаточное количество жилья", - сказал Хуснуллин."Президент очень внятно сказал - в городах, населенных пунктах, где жилье либо не строится, либо строится мало. Москва к таким не относится", - добавил вице-премьер.
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россия, недвижимость, марат хуснуллин, семейная ипотека
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, Марат Хуснуллин, семейная ипотека
Хуснуллин оценил влияние расширения льготной ипотеки на вторичное жилье
Хуснуллин: расширение льготной ипотеки на вторичку не скажется на вводе нового
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Расширение льготной ипотеки на вторичный рынок не скажется на темпах ввода нового жилья, так как будет действовать там, где низкие темпы строительства, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Оно прямо не связано. Президент сказал - в регионах, где мало строится или не строится совсем. Если совсем не строится, значит никак не скажется", - сказал Хуснуллин.
Вице-премьер также отметил, что расширение льготной ипотеки под 6% на вторичный рынок не будет распространяться на Москву.
"В Москве у нас достаточное количество жилья", - сказал Хуснуллин.
"Президент очень внятно сказал - в городах, населенных пунктах, где жилье либо не строится, либо строится мало. Москва к таким не относится", - добавил вице-премьер.
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