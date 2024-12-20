Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин оценил влияние расширения льготной ипотеки на вторичное жилье - 20.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241220/khusnullin-853757866.html
Хуснуллин оценил влияние расширения льготной ипотеки на вторичное жилье
Хуснуллин оценил влияние расширения льготной ипотеки на вторичное жилье - 20.12.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин оценил влияние расширения льготной ипотеки на вторичное жилье
Расширение льготной ипотеки на вторичный рынок не скажется на темпах ввода нового жилья, так как будет действовать там, где низкие темпы строительства, заявил... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T19:19+0300
2024-12-20T19:23+0300
экономика
россия
недвижимость
марат хуснуллин
семейная ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/78/842447827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4fd3e8b2c26c96998448a273d267334.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Расширение льготной ипотеки на вторичный рынок не скажется на темпах ввода нового жилья, так как будет действовать там, где низкие темпы строительства, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин. "Оно прямо не связано. Президент сказал - в регионах, где мало строится или не строится совсем. Если совсем не строится, значит никак не скажется", - сказал Хуснуллин.Вице-премьер также отметил, что расширение льготной ипотеки под 6% на вторичный рынок не будет распространяться на Москву."В Москве у нас достаточное количество жилья", - сказал Хуснуллин."Президент очень внятно сказал - в городах, населенных пунктах, где жилье либо не строится, либо строится мало. Москва к таким не относится", - добавил вице-премьер.
https://1prime.ru/20241220/ipoteka-853753889.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/78/842447827_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_652ea471de3ef5a9779eef6969b3e38f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, недвижимость, марат хуснуллин, семейная ипотека
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, Марат Хуснуллин, семейная ипотека
19:19 20.12.2024 (обновлено: 19:23 20.12.2024)
 
Хуснуллин оценил влияние расширения льготной ипотеки на вторичное жилье

Хуснуллин: расширение льготной ипотеки на вторичку не скажется на вводе нового

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Расширение льготной ипотеки на вторичный рынок не скажется на темпах ввода нового жилья, так как будет действовать там, где низкие темпы строительства, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Оно прямо не связано. Президент сказал - в регионах, где мало строится или не строится совсем. Если совсем не строится, значит никак не скажется", - сказал Хуснуллин.
Вице-премьер также отметил, что расширение льготной ипотеки под 6% на вторичный рынок не будет распространяться на Москву.
"В Москве у нас достаточное количество жилья", - сказал Хуснуллин.
"Президент очень внятно сказал - в городах, населенных пунктах, где жилье либо не строится, либо строится мало. Москва к таким не относится", - добавил вице-премьер.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
Путин предложил расширить семейную ипотеку на вторичное жилье
17:23
 
ЭкономикаРОССИЯНедвижимостьМарат Хуснуллинсемейная ипотека
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала