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Хуснуллин оценил влияние расширения льготной ипотеки на вторичное жилье

Хуснуллин оценил влияние расширения льготной ипотеки на вторичное жилье - 20.12.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин оценил влияние расширения льготной ипотеки на вторичное жилье

Расширение льготной ипотеки на вторичный рынок не скажется на темпах ввода нового жилья, так как будет действовать там, где низкие темпы строительства, заявил... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T19:19+0300

2024-12-20T19:19+0300

2024-12-20T19:23+0300

экономика

россия

недвижимость

марат хуснуллин

семейная ипотека

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Расширение льготной ипотеки на вторичный рынок не скажется на темпах ввода нового жилья, так как будет действовать там, где низкие темпы строительства, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин. "Оно прямо не связано. Президент сказал - в регионах, где мало строится или не строится совсем. Если совсем не строится, значит никак не скажется", - сказал Хуснуллин.Вице-премьер также отметил, что расширение льготной ипотеки под 6% на вторичный рынок не будет распространяться на Москву."В Москве у нас достаточное количество жилья", - сказал Хуснуллин."Президент очень внятно сказал - в городах, населенных пунктах, где жилье либо не строится, либо строится мало. Москва к таким не относится", - добавил вице-премьер.

https://1prime.ru/20241220/ipoteka-853753889.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, недвижимость, марат хуснуллин, семейная ипотека