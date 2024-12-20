https://1prime.ru/20241220/kompanija-853726290.html
Газовая компания Греции перешла под полный контроль HRADF
Газовая компания Греции перешла под полный контроль HRADF - 20.12.2024, ПРАЙМ
Газовая компания Греции перешла под полный контроль HRADF
Государственная газовая компания Греции DEPA Emporias (DEPA Commercial) перешла под полный контроль Фонда по использованию госимущества (Hellenic Republic Asset | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T02:15+0300
2024-12-20T02:15+0300
2024-12-20T02:15+0300
стокгольм
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АФИНЫ, 20 дек - ПРАЙМ. Государственная газовая компания Греции DEPA Emporias (DEPA Commercial) перешла под полный контроль Фонда по использованию госимущества (Hellenic Republic Asset Development Fund, HRADF), говорится в сообщении фонда, поступившем в РИА Новости.
"HRADF и HELLENiQ ENERGY Holdings (ранее известная как HELLENIC PETROLEUM, или HELPE – прим.) объявляют о подписании соглашения о продаже Фонду по использованию государственного имущества 35% акционерного капитала DEPA Emporia S.A., принадлежащего HELLENiQ ENERGY Holdings", - говорится в сообщении.
"Целью соглашения является получение полного контроля над DEPA Emporias, а также отказ HELLENiQ ENERGY Holdings от нестратегического пакета акций, который напрямую конкурирует с другими видами деятельности группы. Сделка позволит плавно осуществить стратегическую трансформацию DEPA Emporias в вертикально интегрированную энергетическую группу, что в среднесрочной перспективе повысит стоимость пакета акций греческого государства и облегчит его дальнейшее использование", - говорится в сообщении.
Благодаря этой сделке HELLENiQ ENERGY избавляется от неконтрольных и конкурирующих пакетов акций. Компания полностью консолидирует свою деятельность и становится интегрированным поставщиком энергетических продуктов с возможностью автономного развития стратегии.
Первоначальная цена сделки установлена в размере 208 миллионов евро на основе балансовой стоимости компании по состоянию на 31 декабря 2023 года, при этом предусмотрен механизм ее корректировки.
Государственная газовая компания DEPA Emporias является, в частности, одни из основных импортеров российского природного газа, который она закупала у "Газпрома".
Ранее в этом году DEPA Emporias обратилась в арбитражный суд для урегулирования споров, возникших с "Газпромом". Иск был подан в арбитражный суд Стокгольма после консультаций с правительством Греции. Иск касается цены на природный газ, который поставляет "Газпром", и требования российской компании к DEPA Emporias выплатить неустойку в соответствии с условием take-or-pay (бери или плати). СМИ писали, что россияне требовали возмещения ущерба в размере 400 миллионов евро.
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стокгольм, греция, газпром
СТОКГОЛЬМ, ГРЕЦИЯ, Газпром
Газовая компания Греции перешла под полный контроль HRADF
Газовая компания Греции DEPA Emporias перешла под полный контроль HRADF
АФИНЫ, 20 дек - ПРАЙМ. Государственная газовая компания Греции DEPA Emporias (DEPA Commercial) перешла под полный контроль Фонда по использованию госимущества (Hellenic Republic Asset Development Fund, HRADF), говорится в сообщении фонда, поступившем в РИА Новости.
"HRADF и HELLENiQ ENERGY Holdings (ранее известная как HELLENIC PETROLEUM, или HELPE – прим.) объявляют о подписании соглашения о продаже Фонду по использованию государственного имущества 35% акционерного капитала DEPA Emporia S.A., принадлежащего HELLENiQ ENERGY Holdings", - говорится в сообщении.
"Целью соглашения является получение полного контроля над DEPA Emporias, а также отказ HELLENiQ ENERGY Holdings от нестратегического пакета акций, который напрямую конкурирует с другими видами деятельности группы. Сделка позволит плавно осуществить стратегическую трансформацию DEPA Emporias в вертикально интегрированную энергетическую группу, что в среднесрочной перспективе повысит стоимость пакета акций греческого государства и облегчит его дальнейшее использование", - говорится в сообщении.
Благодаря этой сделке HELLENiQ ENERGY избавляется от неконтрольных и конкурирующих пакетов акций. Компания полностью консолидирует свою деятельность и становится интегрированным поставщиком энергетических продуктов с возможностью автономного развития стратегии.
Первоначальная цена сделки установлена в размере 208 миллионов евро на основе балансовой стоимости компании по состоянию на 31 декабря 2023 года, при этом предусмотрен механизм ее корректировки.
Государственная газовая компания DEPA Emporias является, в частности, одни из основных импортеров российского природного газа, который она закупала у "Газпрома".
Ранее в этом году DEPA Emporias обратилась в арбитражный суд для урегулирования споров, возникших с "Газпромом". Иск был подан в арбитражный суд Стокгольма после консультаций с правительством Греции. Иск касается цены на природный газ, который поставляет "Газпром", и требования российской компании к DEPA Emporias выплатить неустойку в соответствии с условием take-or-pay (бери или плати). СМИ писали, что россияне требовали возмещения ущерба в размере 400 миллионов евро.