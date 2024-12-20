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Совфед одобрил усиление контроля за страховыми медорганизациями
Совфед одобрил усиление контроля за страховыми медорганизациями - 20.12.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил усиление контроля за страховыми медорганизациями
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, усиливающий контроль за медицинскими организациями в сфере обязательного медицинского страхования, а также | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T14:27+0300
2024-12-20T14:27+0300
2024-12-20T14:27+0300
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МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, усиливающий контроль за медицинскими организациями в сфере обязательного медицинского страхования, а также разрешающий им осуществлять сопровождение застрахованных лиц на всей территории РФ, в том числе при помощи смс-уведомлений. Согласно документу, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет вести мониторинг деятельности таких страховых медорганизаций и размещать его результаты на своем официальном сайте. При этом ФОМС будет устанавливать порядок и сроки предоставления ему сведений, необходимых для проведения такого мониторинга, а также порядок расчета показателей оценки деятельности страховых медицинских организаций. В договорах о финансовом обеспечении ОМС должна быть закреплена обязанность страховой медорганизации выполнять эти показатели, а территориального фонда ОМС - ежеквартально оценивать их достижение и направлять оценку в ФОМС. Кроме того, ФОМС, который ведет единый реестр страховых медорганизаций, работающих в сфере ОМС, будет обязан предоставлять сведения из этого реестра физлицам, юрлицам, органам госвласти и местного самоуправления, Банку России. Закон разрешает страховыми медорганизациям осуществлять сопровождение, включая информационное сопровождение (в том числе индивидуальное), застрахованных лиц на всей территории РФ. Страховым медорганизациям также разрешается рассылать уведомления застрахованным по мобильной связи. Это позволит таким организациям направлять уведомления застрахованным при их сопровождении на диспансеризацию, на диспансерное наблюдение, поясняла зампред ФОМС Светлана Кравчук. По ее словам, актуальность принятия таких изменений вызвана тем, что сейчас законодательно не урегулированы вопросы сопровождения застрахованных страховыми медорганизациями. В свою очередь президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев пояснял, что эти изменения позволят страховщикам и их представителям более активно работать с гражданами, информировать и консультировать их. Закон должен вступить силу с 1 сентября 2025 года. Этот переходный период необходим для подготовки и принятия необходимых для его реализации подзаконных актов. Причем те страховые медорганизации, которые на 1 сентября имели право работать в сфере ОМС лишь в тех регионах, что указаны в их лицензии, смогут делать это на всей территории РФ. Но в течение года после вступления закона в силу они должны будут подать в Банк России заявление о переоформлении лицензии.
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россия, совфед, фомс
Экономика, РОССИЯ, Совфед, ФОМС
Совфед одобрил усиление контроля за страховыми медорганизациями
Совфед одобрил усиление контроля за страховыми медорганизациями в сфере ОМС
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, усиливающий контроль за медицинскими организациями в сфере обязательного медицинского страхования, а также разрешающий им осуществлять сопровождение застрахованных лиц на всей территории РФ, в том числе при помощи смс-уведомлений.
Согласно документу, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет вести мониторинг деятельности таких страховых медорганизаций и размещать его результаты на своем официальном сайте. При этом ФОМС будет устанавливать порядок и сроки предоставления ему сведений, необходимых для проведения такого мониторинга, а также порядок расчета показателей оценки деятельности страховых медицинских организаций.
В договорах о финансовом обеспечении ОМС должна быть закреплена обязанность страховой медорганизации выполнять эти показатели, а территориального фонда ОМС - ежеквартально оценивать их достижение и направлять оценку в ФОМС. Кроме того, ФОМС, который ведет единый реестр страховых медорганизаций, работающих в сфере ОМС, будет обязан предоставлять сведения из этого реестра физлицам, юрлицам, органам госвласти и местного самоуправления, Банку России.
Закон разрешает страховыми медорганизациям осуществлять сопровождение, включая информационное сопровождение (в том числе индивидуальное), застрахованных лиц на всей территории РФ. Страховым медорганизациям также разрешается рассылать уведомления застрахованным по мобильной связи. Это позволит таким организациям направлять уведомления застрахованным при их сопровождении на диспансеризацию, на диспансерное наблюдение, поясняла зампред ФОМС Светлана Кравчук.
По ее словам, актуальность принятия таких изменений вызвана тем, что сейчас законодательно не урегулированы вопросы сопровождения застрахованных страховыми медорганизациями. В свою очередь президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев пояснял, что эти изменения позволят страховщикам и их представителям более активно работать с гражданами, информировать и консультировать их.
Закон должен вступить силу с 1 сентября 2025 года. Этот переходный период необходим для подготовки и принятия необходимых для его реализации подзаконных актов. Причем те страховые медорганизации, которые на 1 сентября имели право работать в сфере ОМС лишь в тех регионах, что указаны в их лицензии, смогут делать это на всей территории РФ. Но в течение года после вступления закона в силу они должны будут подать в Банк России заявление о переоформлении лицензии.
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