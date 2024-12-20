https://1prime.ru/20241220/kontrol-853744166.html
СФ одобрил закон о контроле организаций, оценивающих условия труда
СФ одобрил закон о контроле организаций, оценивающих условия труда - 20.12.2024, ПРАЙМ
СФ одобрил закон о контроле организаций, оценивающих условия труда
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий возможность госконтроля за соблюдением трудового законодательства в отношении организаций, | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T14:55+0300
2024-12-20T14:55+0300
2024-12-20T14:55+0300
россия
совет федерации
оценка
контроль
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МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий возможность госконтроля за соблюдением трудового законодательства в отношении организаций, осуществляющих специальную оценку условий труда. "Вносятся изменения в статьи 353 и 357 ТК РФ, устанавливающие возможность осуществления Федерального государственного контроля за соблюдением трудового законодательства в отношении организаций, осуществляющих специальную оценку условий труда в части соблюдения ими требований законодательства", - пояснила РИА Новости член социального комитета Наталия Косихина.
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россия, совет федерации, оценка, контроль
РОССИЯ, Совет Федерации, оценка, контроль
СФ одобрил закон о контроле организаций, оценивающих условия труда
СФ одобрил закон о контроле в отношении организаций, осуществляющих оценку труда
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий возможность госконтроля за соблюдением трудового законодательства в отношении организаций, осуществляющих специальную оценку условий труда.
"Вносятся изменения в статьи 353 и 357 ТК РФ, устанавливающие возможность осуществления Федерального государственного контроля за соблюдением трудового законодательства в отношении организаций, осуществляющих специальную оценку условий труда в части соблюдения ими требований законодательства", - пояснила РИА Новости член социального комитета Наталия Косихина.
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