https://1prime.ru/20241220/kontrol-853744166.html

СФ одобрил закон о контроле организаций, оценивающих условия труда

СФ одобрил закон о контроле организаций, оценивающих условия труда - 20.12.2024, ПРАЙМ

СФ одобрил закон о контроле организаций, оценивающих условия труда

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий возможность госконтроля за соблюдением трудового законодательства в отношении организаций, | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T14:55+0300

2024-12-20T14:55+0300

2024-12-20T14:55+0300

россия

совет федерации

оценка

контроль

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МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий возможность госконтроля за соблюдением трудового законодательства в отношении организаций, осуществляющих специальную оценку условий труда. "Вносятся изменения в статьи 353 и 357 ТК РФ, устанавливающие возможность осуществления Федерального государственного контроля за соблюдением трудового законодательства в отношении организаций, осуществляющих специальную оценку условий труда в части соблюдения ими требований законодательства", - пояснила РИА Новости член социального комитета Наталия Косихина.

https://1prime.ru/20241220/kontrol-853742910.html

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россия, совет федерации, оценка, контроль