Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СФ одобрил закон о контроле организаций, оценивающих условия труда - 20.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241220/kontrol-853744166.html
СФ одобрил закон о контроле организаций, оценивающих условия труда
СФ одобрил закон о контроле организаций, оценивающих условия труда - 20.12.2024, ПРАЙМ
СФ одобрил закон о контроле организаций, оценивающих условия труда
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий возможность госконтроля за соблюдением трудового законодательства в отношении организаций, | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T14:55+0300
2024-12-20T14:55+0300
россия
совет федерации
оценка
контроль
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/02/841910217_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a6412cbbcbf89d32ac16df439806da18.jpg
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий возможность госконтроля за соблюдением трудового законодательства в отношении организаций, осуществляющих специальную оценку условий труда. "Вносятся изменения в статьи 353 и 357 ТК РФ, устанавливающие возможность осуществления Федерального государственного контроля за соблюдением трудового законодательства в отношении организаций, осуществляющих специальную оценку условий труда в части соблюдения ими требований законодательства", - пояснила РИА Новости член социального комитета Наталия Косихина.
https://1prime.ru/20241220/kontrol-853742910.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/02/841910217_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14b72a73ef501eedab60bce829faafbb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, совет федерации, оценка, контроль
РОССИЯ, Совет Федерации, оценка, контроль
14:55 20.12.2024
 
СФ одобрил закон о контроле организаций, оценивающих условия труда

СФ одобрил закон о контроле в отношении организаций, осуществляющих оценку труда

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Здание Совета Федерации РФ
 Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий возможность госконтроля за соблюдением трудового законодательства в отношении организаций, осуществляющих специальную оценку условий труда.
"Вносятся изменения в статьи 353 и 357 ТК РФ, устанавливающие возможность осуществления Федерального государственного контроля за соблюдением трудового законодательства в отношении организаций, осуществляющих специальную оценку условий труда в части соблюдения ими требований законодательства", - пояснила РИА Новости член социального комитета Наталия Косихина.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
Совфед одобрил усиление контроля за страховыми медорганизациями
14:27
 
РОССИЯСовет Федерацииоценкаконтроль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала