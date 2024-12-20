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Совфед одобрил закон о контроле сделок крупных банков и финорганизаций

Совфед одобрил закон о контроле сделок крупных банков и финорганизаций - 20.12.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о контроле сделок крупных банков и финорганизаций

Российские сенаторы одобрили закон, обязывающий крупные банки и другие финансовые организации с 1 сентября 2025 года согласовывать с Федеральной антимонопольной | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T19:22+0300

2024-12-20T19:22+0300

2024-12-20T19:22+0300

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили закон, обязывающий крупные банки и другие финансовые организации с 1 сентября 2025 года согласовывать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) любую покупку активов конкурентов независимо от их стоимости. Документ направлен на усиление антимонопольного контроля за сделками экономической концентрации, которые совершаются крупными финансовыми организациями в отношении своих конкурентов. Необходимые изменения вносятся в статью 29 закона "О защите конкуренции". Сейчас предусматривается получение предварительного согласия ФАС на совершение таких сделок в случае, если стоимость приобретаемых активов финансовой организации превышает величину, установленную правительством по согласованию с Банком России или самостоятельно. Для банков эта величина сейчас составляет 29 миллиардов рублей, для микрофинансовых организаций - 3 миллиарда, для лизинговых компаний - 8 миллиардов, для НПФ - 2 миллиарда, для организаторов торговли - 1 миллиард рублей. Новый закон обязывает финансовые организации, стоимость активов которых (суммарная стоимость активов финорганизаций, входящих в одну группу лиц) превысит такие пороги, получать предварительное согласие ФАС на сделки по покупке активов конкурентов вне зависимости от их стоимости. Это касается и лизинговых компаний. Такой подход позволит точечно контролировать сделки, которые могут ограничивать конкуренцию на соответствующем рынке, считают разработчики.

https://1prime.ru/20241220/trebovaniya-853756420.html

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россия, совфед, фас рф, банки, финорганизации, контроль