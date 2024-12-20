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ЦБ зафиксировал охлаждение кредитной активности во всех сегментах рынка - 20.12.2024, ПРАЙМ
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ЦБ зафиксировал охлаждение кредитной активности во всех сегментах рынка
ЦБ зафиксировал охлаждение кредитной активности во всех сегментах рынка - 20.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал охлаждение кредитной активности во всех сегментах рынка
Охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка РФ, сообщил Банк России в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T13:39+0300
2024-12-20T13:41+0300
банк россии
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка РФ, сообщил Банк России в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров."Рост процентных ставок поддерживает высокую склонность экономических агентов к сбережению. При этом охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка. В ноябре рост розничного кредитования практически остановился. Впервые с начала 2024 года значительно замедлился рост корпоративного кредитования", - говорится в сообщении регулятора.Отмечается, что общий прирост кредитования в РФ по итогам 2025 года может сложиться вблизи нижней границы октябрьского прогнозного диапазона ЦБ в 8-13%."По оценке Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики и эффектов автономных факторов общий прирост кредитования по итогам 2025 года может сложиться вблизи нижней границы октябрьского прогнозного диапазона 8-13%", - говорится в сообщении.
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Банк России
13:39 20.12.2024 (обновлено: 13:41 20.12.2024)
 
ЦБ зафиксировал охлаждение кредитной активности во всех сегментах рынка

ЦБ: охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка РФ, сообщил Банк России в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров.
"Рост процентных ставок поддерживает высокую склонность экономических агентов к сбережению. При этом охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка. В ноябре рост розничного кредитования практически остановился. Впервые с начала 2024 года значительно замедлился рост корпоративного кредитования", - говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что общий прирост кредитования в РФ по итогам 2025 года может сложиться вблизи нижней границы октябрьского прогнозного диапазона ЦБ в 8-13%.
"По оценке Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики и эффектов автономных факторов общий прирост кредитования по итогам 2025 года может сложиться вблизи нижней границы октябрьского прогнозного диапазона 8-13%", - говорится в сообщении.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
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