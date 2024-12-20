https://1prime.ru/20241220/kreditovanie-853740940.html

ЦБ зафиксировал охлаждение кредитной активности во всех сегментах рынка

ЦБ зафиксировал охлаждение кредитной активности во всех сегментах рынка - 20.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал охлаждение кредитной активности во всех сегментах рынка

Охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка РФ, сообщил Банк России в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T13:39+0300

2024-12-20T13:39+0300

2024-12-20T13:41+0300

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_67c876268bfcfd20b1c99c5c98252409.jpg

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка РФ, сообщил Банк России в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров."Рост процентных ставок поддерживает высокую склонность экономических агентов к сбережению. При этом охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка. В ноябре рост розничного кредитования практически остановился. Впервые с начала 2024 года значительно замедлился рост корпоративного кредитования", - говорится в сообщении регулятора.Отмечается, что общий прирост кредитования в РФ по итогам 2025 года может сложиться вблизи нижней границы октябрьского прогнозного диапазона ЦБ в 8-13%."По оценке Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики и эффектов автономных факторов общий прирост кредитования по итогам 2025 года может сложиться вблизи нижней границы октябрьского прогнозного диапазона 8-13%", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20241206/kreditovanie-853379188.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40