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ЦБ призвал не рассматривать криптовалюты как средство расчетов в России - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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ЦБ призвал не рассматривать криптовалюты как средство расчетов в России
ЦБ призвал не рассматривать криптовалюты как средство расчетов в России - 20.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ призвал не рассматривать криптовалюты как средство расчетов в России
Криптовалюты не должны рассматриваться как средство расчетов внутри России, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:44+0300
2024-12-20T15:56+0300
банк россии
операции с криптовалютой
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Криптовалюты не должны рассматриваться как средство расчетов внутри России, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Не рассматриваем такую возможность, мы продолжаем считать, что криптовалюты не должны использоваться как средство расчета внутри страны. Мы действительно согласились, поддержали и продвигаем проекты, связанные с использованием криптовалюты для внешних расчетов, но для внутренних расчетов - нет", - ответила Набиуллина на вопрос, планирует ли ЦБ в связи с планомерным ужесточением санкций, в том числе против международных банковских платежей, рассматривать возможность вложений в криптовалюты, развития криптовалютной инфраструктуры."Поэтому с точки инвестиций в криптовалюты, если вы говорите о Центральном банке, это теряет смысл, но с точки зрения сохранности стоимости, это - очень волатильный актив, с другой стороны, мы не сможем этот актив использовать для интервенций на внутреннем рынке для стабилизации ситуации, потому что расчеты в криптовалюте внутри России, на наш взгляд, ни в коем случае нельзя допускать", - заключила она.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
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операции с криптовалютой, эльвира набиуллина
Банк России, операции с криптовалютой, Эльвира Набиуллина
15:44 20.12.2024 (обновлено: 15:56 20.12.2024)
 
ЦБ призвал не рассматривать криптовалюты как средство расчетов в России

ЦБ: криптовалюты не должны рассматриваться как средство расчетов внутри России

© CC BY 2.0 / BybitКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© CC BY 2.0 / Bybit
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Криптовалюты не должны рассматриваться как средство расчетов внутри России, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Не рассматриваем такую возможность, мы продолжаем считать, что криптовалюты не должны использоваться как средство расчета внутри страны. Мы действительно согласились, поддержали и продвигаем проекты, связанные с использованием криптовалюты для внешних расчетов, но для внутренних расчетов - нет", - ответила Набиуллина на вопрос, планирует ли ЦБ в связи с планомерным ужесточением санкций, в том числе против международных банковских платежей, рассматривать возможность вложений в криптовалюты, развития криптовалютной инфраструктуры.
"Поэтому с точки инвестиций в криптовалюты, если вы говорите о Центральном банке, это теряет смысл, но с точки зрения сохранности стоимости, это - очень волатильный актив, с другой стороны, мы не сможем этот актив использовать для интервенций на внутреннем рынке для стабилизации ситуации, потому что расчеты в криптовалюте внутри России, на наш взгляд, ни в коем случае нельзя допускать", - заключила она.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
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Банк Россииоперации с криптовалютойЭльвира Набиуллина
 
 
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