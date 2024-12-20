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Набиуллина рассказала, что попросила бы у Деда Мороза - 20.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Набиуллина рассказала, что попросила бы у Деда Мороза
Набиуллина рассказала, что попросила бы у Деда Мороза - 20.12.2024, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала, что попросила бы у Деда Мороза
Глава Банка России Эльвира Набиуллина попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции и перехода экономики к сбалансированным темпам роста, но и в руках ЦБ видит | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T16:19+0300
2024-12-20T16:24+0300
экономика
эльвира набиуллина
инфляция
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции и перехода экономики к сбалансированным темпам роста, но и в руках ЦБ видит инструменты, чтобы этого добиться.Главу ЦБ на пресс-конференции спросили, что она бы попросила у Деда Мороза для российской экономики на следующий год."Я бы попросила, чтобы экономика у нас перешла к сбалансированным темпам роста, что это означает? Это означает положительные темпы роста, но не на один год, а не перспективу, чтобы у нас была уверенность, что экономика растет устойчиво, постоянно. Я б, конечно, попросила замедления роста цен, я, думаю, как и все граждане", - сказала Набиуллина.По сути дела, продолжила она, эти два желания совпадают в одном - это повышение благосостояния людей."Но, я думаю, что, кроме просьб Деду Морозу, у нас есть в руках инструменты, чтобы этого добиться", - отметила глава ЦБ.
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эльвира набиуллина, инфляция
Экономика, Эльвира Набиуллина, инфляция
16:19 20.12.2024 (обновлено: 16:24 20.12.2024)
 
Набиуллина рассказала, что попросила бы у Деда Мороза

Набиуллина: попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции и перехода экономики к сбалансированным темпам роста, но и в руках ЦБ видит инструменты, чтобы этого добиться.
Главу ЦБ на пресс-конференции спросили, что она бы попросила у Деда Мороза для российской экономики на следующий год.
"Я бы попросила, чтобы экономика у нас перешла к сбалансированным темпам роста, что это означает? Это означает положительные темпы роста, но не на один год, а не перспективу, чтобы у нас была уверенность, что экономика растет устойчиво, постоянно. Я б, конечно, попросила замедления роста цен, я, думаю, как и все граждане", - сказала Набиуллина.
По сути дела, продолжила она, эти два желания совпадают в одном - это повышение благосостояния людей.
"Но, я думаю, что, кроме просьб Деду Морозу, у нас есть в руках инструменты, чтобы этого добиться", - отметила глава ЦБ.
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ЭкономикаЭльвира Набиуллинаинфляция
 
 
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