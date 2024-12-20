https://1prime.ru/20241220/krizis-853751414.html
Набиуллина рассказала, что попросила бы у Деда Мороза
Набиуллина рассказала, что попросила бы у Деда Мороза - 20.12.2024, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала, что попросила бы у Деда Мороза
Глава Банка России Эльвира Набиуллина попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции и перехода экономики к сбалансированным темпам роста, но и в руках ЦБ видит | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T16:19+0300
2024-12-20T16:19+0300
2024-12-20T16:24+0300
экономика
эльвира набиуллина
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0b/852732932_0:357:2864:1968_1920x0_80_0_0_a2d262dfb45b180511ed2b73ac1a3345.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции и перехода экономики к сбалансированным темпам роста, но и в руках ЦБ видит инструменты, чтобы этого добиться.Главу ЦБ на пресс-конференции спросили, что она бы попросила у Деда Мороза для российской экономики на следующий год."Я бы попросила, чтобы экономика у нас перешла к сбалансированным темпам роста, что это означает? Это означает положительные темпы роста, но не на один год, а не перспективу, чтобы у нас была уверенность, что экономика растет устойчиво, постоянно. Я б, конечно, попросила замедления роста цен, я, думаю, как и все граждане", - сказала Набиуллина.По сути дела, продолжила она, эти два желания совпадают в одном - это повышение благосостояния людей."Но, я думаю, что, кроме просьб Деду Морозу, у нас есть в руках инструменты, чтобы этого добиться", - отметила глава ЦБ.
https://1prime.ru/20241219/putin-853703595.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0b/852732932_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_ad17f6a9b583a2ed1ed556885603fe92.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина, инфляция
Экономика, Эльвира Набиуллина, инфляция
Набиуллина рассказала, что попросила бы у Деда Мороза
Набиуллина: попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции и перехода экономики к сбалансированным темпам роста, но и в руках ЦБ видит инструменты, чтобы этого добиться.
Главу ЦБ на пресс-конференции спросили, что она бы попросила у Деда Мороза для российской экономики на следующий год.
"Я бы попросила, чтобы экономика у нас перешла к сбалансированным темпам роста, что это означает? Это означает положительные темпы роста, но не на один год, а не перспективу, чтобы у нас была уверенность, что экономика растет устойчиво, постоянно. Я б, конечно, попросила замедления роста цен, я, думаю, как и все граждане", - сказала Набиуллина.
По сути дела, продолжила она, эти два желания совпадают в одном - это повышение благосостояния людей.
"Но, я думаю, что, кроме просьб Деду Морозу, у нас есть в руках инструменты, чтобы этого добиться", - отметила глава ЦБ.
Путин признал недоработки при борьбе с инфляцией в России