https://1prime.ru/20241220/krizis-853751414.html

Набиуллина рассказала, что попросила бы у Деда Мороза

Набиуллина рассказала, что попросила бы у Деда Мороза - 20.12.2024, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала, что попросила бы у Деда Мороза

Глава Банка России Эльвира Набиуллина попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции и перехода экономики к сбалансированным темпам роста, но и в руках ЦБ видит | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T16:19+0300

2024-12-20T16:19+0300

2024-12-20T16:24+0300

экономика

эльвира набиуллина

инфляция

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции и перехода экономики к сбалансированным темпам роста, но и в руках ЦБ видит инструменты, чтобы этого добиться.Главу ЦБ на пресс-конференции спросили, что она бы попросила у Деда Мороза для российской экономики на следующий год."Я бы попросила, чтобы экономика у нас перешла к сбалансированным темпам роста, что это означает? Это означает положительные темпы роста, но не на один год, а не перспективу, чтобы у нас была уверенность, что экономика растет устойчиво, постоянно. Я б, конечно, попросила замедления роста цен, я, думаю, как и все граждане", - сказала Набиуллина.По сути дела, продолжила она, эти два желания совпадают в одном - это повышение благосостояния людей."Но, я думаю, что, кроме просьб Деду Морозу, у нас есть в руках инструменты, чтобы этого добиться", - отметила глава ЦБ.

https://1prime.ru/20241219/putin-853703595.html

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эльвира набиуллина, инфляция