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Главу курской корпорации развития задержали по делу о фортификациях

Главу курской корпорации развития задержали по делу о фортификациях - 20.12.2024, ПРАЙМ

Главу курской корпорации развития задержали по делу о фортификациях

Генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом агентству РИА Новости | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T12:36+0300

2024-12-20T12:36+0300

2024-12-20T12:36+0300

россия

курск

арест

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом агентству РИА Новости заявили в правоохранительных органах."Владимир Лукин задержан, с ним работают", — отметил собеседник издания.Ранее 9 декабря суд арестовал экс-заместителя Лукина Игоря Грабина.Согласно данным прокуратуры, инцидент связан с заключением контракта на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области. В результате, ущерб бюджету составил более 173 миллионов рублей. Корпорация развития Курской области является единым оператором по работе с инвесторами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, курск, арест