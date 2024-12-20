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Главу курской корпорации развития задержали по делу о фортификациях - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Главу курской корпорации развития задержали по делу о фортификациях
Главу курской корпорации развития задержали по делу о фортификациях - 20.12.2024, ПРАЙМ
Главу курской корпорации развития задержали по делу о фортификациях
Генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом агентству РИА Новости | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T12:36+0300
2024-12-20T12:36+0300
россия
курск
арест
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом агентству РИА Новости заявили в правоохранительных органах."Владимир Лукин задержан, с ним работают", — отметил собеседник издания.Ранее 9 декабря суд арестовал экс-заместителя Лукина Игоря Грабина.Согласно данным прокуратуры, инцидент связан с заключением контракта на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области. В результате, ущерб бюджету составил более 173 миллионов рублей. Корпорация развития Курской области является единым оператором по работе с инвесторами.
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россия, курск, арест
РОССИЯ, КУРСК, арест
12:36 20.12.2024
 
Главу курской корпорации развития задержали по делу о фортификациях

Главу курской корпорации развития Лукина задержали по делу о фортификациях

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом агентству РИА Новости заявили в правоохранительных органах.
"Владимир Лукин задержан, с ним работают", — отметил собеседник издания.
Ранее 9 декабря суд арестовал экс-заместителя Лукина Игоря Грабина.
Согласно данным прокуратуры, инцидент связан с заключением контракта на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области. В результате, ущерб бюджету составил более 173 миллионов рублей.
Корпорация развития Курской области является единым оператором по работе с инвесторами.
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