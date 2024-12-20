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Кабмин установил квоту на вывоз пшеницы и меслина из России
Кабмин установил квоту на вывоз пшеницы и меслина из России - 20.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин установил квоту на вывоз пшеницы и меслина из России
Правительство РФ установило квоту на экспорт 10,6 миллиона тонн пшеницы и меслина из России за пределы Евразийского экономического союза с 15 февраля по 30 июня | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T10:03+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ установило квоту на экспорт 10,6 миллиона тонн пшеницы и меслина из России за пределы Евразийского экономического союза с 15 февраля по 30 июня 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина. "Согласно подписанному постановлению, объем квоты на экспорт пшеницы и меслина составит 10,6 миллиона тонн, ячменя, ржи и кукурузы – 0 тонн. Между участниками внешнеторговой деятельности квоту распределит Минсельхоз", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что квота будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2025 года. "Механизм квотирования экспорта зерновых был утвержден Правительством в 2021 году. Он позволяет поддерживать оптимальный баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры", - также напомнили в кабмине.
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россия, пшеница
Экономика, РОССИЯ, Пшеница
Кабмин установил квоту на вывоз пшеницы и меслина из России
Кабмин установил квоту на вывоз пшеницы и меслина в 10,6 млн тонн с 15 февраля
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ установило квоту на экспорт 10,6 миллиона тонн пшеницы и меслина из России за пределы Евразийского экономического союза с 15 февраля по 30 июня 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина.
"Согласно подписанному постановлению, объем квоты на экспорт пшеницы и меслина составит 10,6 миллиона тонн, ячменя, ржи и кукурузы – 0 тонн. Между участниками внешнеторговой деятельности квоту распределит Минсельхоз", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что квота будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2025 года.
"Механизм квотирования экспорта зерновых был утвержден Правительством в 2021 году. Он позволяет поддерживать оптимальный баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры", - также напомнили в кабмине.
Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире, заявил Путин