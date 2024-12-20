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Путин предложил изменить налогообложение корпоративного семейного капитала
Путин предложил изменить налогообложение корпоративного семейного капитала - 20.12.2024, ПРАЙМ
Путин предложил изменить налогообложение корпоративного семейного капитала
Президент России Владимир Путин предложил повысить с 50 тысяч рублей до одного миллиона рублей освобождаемую от НДФЛ и страховых взносов сумму корпоративного... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T17:50+0300
2024-12-20T17:50+0300
2024-12-20T17:50+0300
россия
владимир путин
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страховые взносы
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил повысить с 50 тысяч рублей до одного миллиона рублей освобождаемую от НДФЛ и страховых взносов сумму корпоративного семейного капитала. В ходе заседания Госсовета, посвященного поддержке семей, глава государства сообщил что некоторые российские компании выплачивают работникам при рождении ребенка корпоративный семейный капитал. "Такой по-настоящему государственный, зрелый подход нужно безусловно поддерживать и поощрять", — добавил российский лидер. Путин напомнил, что на сегодняшний день такая единовременная выплата фирмами своим сотрудникам освобождается от НДФЛ и страховых взносов, но только в размере до 50 тысяч рублей. Он предложил увеличить данную сумму до одного миллиона. По словам президента РФ, в том числе, если эти средства выплачиваются в виде материальной помощи. При начислении налога на прибыль такие расходы компаний следует относить к экономически обоснованным.
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россия, владимир путин, бизнес, ндфл, страховые взносы
РОССИЯ, Владимир Путин, Бизнес, НДФЛ, страховые взносы
Путин предложил изменить налогообложение корпоративного семейного капитала
Путин призвал повысить необлагаемую НДФЛ сумму корпоративного семейного капитала
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил повысить с 50 тысяч рублей до одного миллиона рублей освобождаемую от НДФЛ и страховых взносов сумму корпоративного семейного капитала.
В ходе заседания Госсовета, посвященного поддержке семей, глава государства сообщил что некоторые российские компании выплачивают работникам при рождении ребенка корпоративный семейный капитал.
"Такой по-настоящему государственный, зрелый подход нужно безусловно поддерживать и поощрять", — добавил российский лидер.
Путин напомнил, что на сегодняшний день такая единовременная выплата фирмами своим сотрудникам освобождается от НДФЛ и страховых взносов, но только в размере до 50 тысяч рублей. Он предложил увеличить данную сумму до одного миллиона. По словам президента РФ, в том числе, если эти средства выплачиваются в виде материальной помощи.
При начислении налога на прибыль такие расходы компаний следует относить к экономически обоснованным.
Путин предложил расширить семейную ипотеку на вторичное жилье