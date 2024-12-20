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Путин предложил изменить налогообложение корпоративного семейного капитала - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Путин предложил изменить налогообложение корпоративного семейного капитала
Путин предложил изменить налогообложение корпоративного семейного капитала - 20.12.2024, ПРАЙМ
Путин предложил изменить налогообложение корпоративного семейного капитала
Президент России Владимир Путин предложил повысить с 50 тысяч рублей до одного миллиона рублей освобождаемую от НДФЛ и страховых взносов сумму корпоративного... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T17:50+0300
2024-12-20T17:50+0300
россия
владимир путин
бизнес
ндфл
страховые взносы
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил повысить с 50 тысяч рублей до одного миллиона рублей освобождаемую от НДФЛ и страховых взносов сумму корпоративного семейного капитала. В ходе заседания Госсовета, посвященного поддержке семей, глава государства сообщил что некоторые российские компании выплачивают работникам при рождении ребенка корпоративный семейный капитал. "Такой по-настоящему государственный, зрелый подход нужно безусловно поддерживать и поощрять", — добавил российский лидер. Путин напомнил, что на сегодняшний день такая единовременная выплата фирмами своим сотрудникам освобождается от НДФЛ и страховых взносов, но только в размере до 50 тысяч рублей. Он предложил увеличить данную сумму до одного миллиона. По словам президента РФ, в том числе, если эти средства выплачиваются в виде материальной помощи. При начислении налога на прибыль такие расходы компаний следует относить к экономически обоснованным.
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россия, владимир путин, бизнес, ндфл, страховые взносы
РОССИЯ, Владимир Путин, Бизнес, НДФЛ, страховые взносы
17:50 20.12.2024
 
Путин предложил изменить налогообложение корпоративного семейного капитала

Путин призвал повысить необлагаемую НДФЛ сумму корпоративного семейного капитала

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил повысить с 50 тысяч рублей до одного миллиона рублей освобождаемую от НДФЛ и страховых взносов сумму корпоративного семейного капитала.
В ходе заседания Госсовета, посвященного поддержке семей, глава государства сообщил что некоторые российские компании выплачивают работникам при рождении ребенка корпоративный семейный капитал.
"Такой по-настоящему государственный, зрелый подход нужно безусловно поддерживать и поощрять", — добавил российский лидер.
Путин напомнил, что на сегодняшний день такая единовременная выплата фирмами своим сотрудникам освобождается от НДФЛ и страховых взносов, но только в размере до 50 тысяч рублей. Он предложил увеличить данную сумму до одного миллиона. По словам президента РФ, в том числе, если эти средства выплачиваются в виде материальной помощи.
При начислении налога на прибыль такие расходы компаний следует относить к экономически обоснованным.
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РОССИЯВладимир ПутинБизнесНДФЛстраховые взносы
 
 
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