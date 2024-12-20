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Путин предложил изменить налогообложение корпоративного семейного капитала

Путин предложил изменить налогообложение корпоративного семейного капитала - 20.12.2024, ПРАЙМ

Путин предложил изменить налогообложение корпоративного семейного капитала

Президент России Владимир Путин предложил повысить с 50 тысяч рублей до одного миллиона рублей освобождаемую от НДФЛ и страховых взносов сумму корпоративного... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T17:50+0300

2024-12-20T17:50+0300

2024-12-20T17:50+0300

россия

владимир путин

бизнес

ндфл

страховые взносы

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил повысить с 50 тысяч рублей до одного миллиона рублей освобождаемую от НДФЛ и страховых взносов сумму корпоративного семейного капитала. В ходе заседания Госсовета, посвященного поддержке семей, глава государства сообщил что некоторые российские компании выплачивают работникам при рождении ребенка корпоративный семейный капитал. "Такой по-настоящему государственный, зрелый подход нужно безусловно поддерживать и поощрять", — добавил российский лидер. Путин напомнил, что на сегодняшний день такая единовременная выплата фирмами своим сотрудникам освобождается от НДФЛ и страховых взносов, но только в размере до 50 тысяч рублей. Он предложил увеличить данную сумму до одного миллиона. По словам президента РФ, в том числе, если эти средства выплачиваются в виде материальной помощи. При начислении налога на прибыль такие расходы компаний следует относить к экономически обоснованным.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, бизнес, ндфл, страховые взносы