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В Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке

В Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке - 20.12.2024, ПРАЙМ

В Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке

Одиннадцать человек погибли, 60 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в немецком городе Магдебург. Об этом сообщил портал T-online. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T22:43+0300

2024-12-20T22:43+0300

2024-12-20T22:56+0300

происшествия

германия

ярмарка

жертвы

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Одиннадцать человек погибли, 60 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в немецком городе Магдебург. Об этом сообщил портал T-online. Ранее телеканал NTV сообщал, что одна машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. На сайте портала T-online говорится, что в Магдебурге вечером произошел серьезный инцидент на рождественской ярмарке, погибли 11 человек, пострадали 60 человек. При этом портал утверждает, что в наезде на толпу участвовали две машины.Позднее издание Bild сообщило со ссылкой на источники, что территорию ярмарки закрыли и обыскивают на наличие взрывчатых веществ.

https://1prime.ru/20241212/germaniya-853528769.html

германия

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германия, ярмарка, жертвы