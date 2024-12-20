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В Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке - 20.12.2024, ПРАЙМ
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В Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке
В Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке - 20.12.2024, ПРАЙМ
В Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке
Одиннадцать человек погибли, 60 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в немецком городе Магдебург. Об этом сообщил портал T-online. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T22:43+0300
2024-12-20T22:56+0300
происшествия
германия
ярмарка
жертвы
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Одиннадцать человек погибли, 60 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в немецком городе Магдебург. Об этом сообщил портал T-online. Ранее телеканал NTV сообщал, что одна машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. На сайте портала T-online говорится, что в Магдебурге вечером произошел серьезный инцидент на рождественской ярмарке, погибли 11 человек, пострадали 60 человек. При этом портал утверждает, что в наезде на толпу участвовали две машины.Позднее издание Bild сообщило со ссылкой на источники, что территорию ярмарки закрыли и обыскивают на наличие взрывчатых веществ.
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германия, ярмарка, жертвы
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, ярмарка, жертвы
22:43 20.12.2024 (обновлено: 22:56 20.12.2024)
 
В Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке

В Магдебурге авто въехало в толпу на рождественской ярмарке, погибли 11 человек

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПолиция в Германии
Полиция в Германии - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Одиннадцать человек погибли, 60 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в немецком городе Магдебург. Об этом сообщил портал T-online.
Ранее телеканал NTV сообщал, что одна машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге.
На сайте портала T-online говорится, что в Магдебурге вечером произошел серьезный инцидент на рождественской ярмарке, погибли 11 человек, пострадали 60 человек.
При этом портал утверждает, что в наезде на толпу участвовали две машины.
Позднее издание Bild сообщило со ссылкой на источники, что территорию ярмарки закрыли и обыскивают на наличие взрывчатых веществ.
# Бранденбургские ворота - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
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