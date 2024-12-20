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В Мурманской области арестовали машиниста столкнувшегося грузового поезда

В Мурманской области арестовали машиниста столкнувшегося грузового поезда - 20.12.2024, ПРАЙМ

В Мурманской области арестовали машиниста столкнувшегося грузового поезда

Суд города Кандалакши Мурманской области принял решение заключить под стражу машиниста грузового поезда, который в среду столкнулся с пассажирским составом в... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T14:14+0300

2024-12-20T14:14+0300

2024-12-20T14:14+0300

происшествия

россия

машинист

арест

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МУРМАНСК, 20 дек - ПРАЙМ. Суд города Кандалакши Мурманской области принял решение заключить под стражу машиниста грузового поезда, который в среду столкнулся с пассажирским составом в южной части региона. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. По словам собеседника агентства, Районный суд Мурманской области заключил под стражу машиниста грузового поезда. В Северо-Западной транспортной прокуратуре, которая поддержала ходатайство следствия, сообщили, что машинисту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух лиц)", - говорится в сообщении. В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых сошли с рельс. Пострадали 27 человек, двое скончались.

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россия, машинист, арест