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В Мурманской области арестовали машиниста столкнувшегося грузового поезда - 20.12.2024, ПРАЙМ
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В Мурманской области арестовали машиниста столкнувшегося грузового поезда
В Мурманской области арестовали машиниста столкнувшегося грузового поезда - 20.12.2024, ПРАЙМ
В Мурманской области арестовали машиниста столкнувшегося грузового поезда
Суд города Кандалакши Мурманской области принял решение заключить под стражу машиниста грузового поезда, который в среду столкнулся с пассажирским составом в... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T14:14+0300
2024-12-20T14:14+0300
происшествия
россия
машинист
арест
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МУРМАНСК, 20 дек - ПРАЙМ. Суд города Кандалакши Мурманской области принял решение заключить под стражу машиниста грузового поезда, который в среду столкнулся с пассажирским составом в южной части региона. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. По словам собеседника агентства, Районный суд Мурманской области заключил под стражу машиниста грузового поезда. В Северо-Западной транспортной прокуратуре, которая поддержала ходатайство следствия, сообщили, что машинисту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух лиц)", - говорится в сообщении. В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых сошли с рельс. Пострадали 27 человек, двое скончались.
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россия, машинист, арест
Происшествия, РОССИЯ, Машинист, арест
14:14 20.12.2024
 
В Мурманской области арестовали машиниста столкнувшегося грузового поезда

Суд арестовал машиниста грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским

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МУРМАНСК, 20 дек - ПРАЙМ. Суд города Кандалакши Мурманской области принял решение заключить под стражу машиниста грузового поезда, который в среду столкнулся с пассажирским составом в южной части региона. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
По словам собеседника агентства, Районный суд Мурманской области заключил под стражу машиниста грузового поезда.
В Северо-Западной транспортной прокуратуре, которая поддержала ходатайство следствия, сообщили, что машинисту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.
В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых сошли с рельс. Пострадали 27 человек, двое скончались.
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области
Названа возможная причина ЧП с поездами в Мурманской области
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ПроисшествияРОССИЯМашинистарест
 
 
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