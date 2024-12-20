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В США внезапно обнаружили "теневого президента"
В США внезапно обнаружили "теневого президента" - 20.12.2024, ПРАЙМ
В США внезапно обнаружили "теневого президента"
Американского бизнесмена Илона Маска назвали "теневым президентом" США на фоне его активного вмешательства в дебаты вокруг законопроекта о финансировании... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T16:09+0300
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Американского бизнесмена Илона Маска назвали "теневым президентом" США на фоне его активного вмешательства в дебаты вокруг законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна, сообщает газета Washington Post. "Маск использовал свою социальную сеть X (ранее Twitter), чтобы призвать республиканцев заблокировать законопроект, который позволил бы правительству работать еще три месяца", - пишут авторы статьи, отмечая, что за это Маска можно называть "теневым презедентом". По данным издания, посты, содержавшие "ложные утверждения о законопроекте", вызвали шквал звонков в офисы конгрессменов. Спустя 12 часов после первого поста Маска будущий президент Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс также выступили против законопроекта, что привело к его провалу в Палате представителей. Это лишь начало влияния Маска на политику Трампа, полагают демократы"Что теперь, миллиардер управляет страной? У нас теперь два человека, с которыми мы должны иметь дело", — приводит газета слова сенатора Мэйзи Хироно (Гавайи). Республиканцы тоже разошлись в оценках роли Маска. Некоторые считают его действия примером участия граждан в процессе принятия законопроекта, другие полагают, что методы бизнесмена вызывают вопросы. Сам Маск заявил, что "голос народа был услышан" и назвал провал законопроекта "хорошим днем для Америки." Влияние Маска на политику США выросло после его пожертвований в размере 277 миллионов долларов в поддержку Трампа. Бизнесмен может использовать это в своих интересах, опасаются демократы.
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дональд трамп, джей ди вэнс, washington post, сша, финансы, илон маск
Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Washington Post, США, Финансы, Илон Маск
В США внезапно обнаружили "теневого президента"
WP назвала Маска "теневым президентом" США из-за вмешательства в дебаты по бюджету
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Американского бизнесмена Илона Маска назвали "теневым президентом" США на фоне его активного вмешательства в дебаты вокруг законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна, сообщает газета Washington Post.
"Маск использовал свою социальную сеть X (ранее Twitter), чтобы призвать республиканцев заблокировать законопроект, который позволил бы правительству работать еще три месяца", - пишут авторы статьи, отмечая, что за это Маска можно называть "теневым презедентом".
По данным издания, посты, содержавшие "ложные утверждения о законопроекте", вызвали шквал звонков в офисы конгрессменов. Спустя 12 часов после первого поста Маска будущий президент Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс также выступили против законопроекта, что привело к его провалу в Палате представителей. Это лишь начало влияния Маска на политику Трампа, полагают демократы
"Что теперь, миллиардер управляет страной? У нас теперь два человека, с которыми мы должны иметь дело", — приводит газета слова сенатора Мэйзи Хироно (Гавайи).
Республиканцы тоже разошлись в оценках роли Маска. Некоторые считают его действия примером участия граждан в процессе принятия законопроекта, другие полагают, что методы бизнесмена вызывают вопросы. Сам Маск заявил, что "голос народа был услышан" и назвал провал законопроекта "хорошим днем для Америки."
Влияние Маска на политику США выросло после его пожертвований в размере 277 миллионов долларов в поддержку Трампа. Бизнесмен может использовать это в своих интересах, опасаются демократы.
Началась проверка SpaceX и Маска из-за нарушений секретности, передает NYT