https://1prime.ru/20241220/matvienko-853763395.html
Матвиенко назвала приоритет для сенаторов
Матвиенко назвала приоритет для сенаторов - 20.12.2024, ПРАЙМ
Матвиенко назвала приоритет для сенаторов
Реализация задач, поставленных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, стала главным приоритетом для сенаторов в 2024 году. Об этом... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T23:37+0300
2024-12-20T23:37+0300
2024-12-20T23:37+0300
россия
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Реализация задач, поставленных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, стала главным приоритетом для сенаторов в 2024 году. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Главной для нас была реализация послания президента Федеральному собранию, естественно, ваш указ о национальных целях развития, 88 пунктов у нас было в плане по реализации послания, 81 в полном объеме исполнены, семь находятся еще в работе и требуют времени для дополнительной доработки", — сказала она в ходе встречи с Путиным по итогам осенней сессии. По словам Матвиенко, текущий год был непростой, но очень результативный. Она отметила, что сенаторы выполнили все свои планы. Оно одобрили почти 560 законов, один отклонили c созданием согласительной комиссии, Госдума с этим согласилась, добавила спикер. При этом рекордную активность проявили сами сенаторы, они подготовили 316 законопроектов, 140 из них приняты, добавила политик.
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россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации
РОССИЯ, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации
Матвиенко назвала приоритет для сенаторов
Матвиенко назвала исполнение задач послания президента приоритетом для сенаторов
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Реализация задач, поставленных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, стала главным приоритетом для сенаторов в 2024 году. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Главной для нас была реализация послания президента Федеральному собранию, естественно, ваш указ о национальных целях развития, 88 пунктов у нас было в плане по реализации послания, 81 в полном объеме исполнены, семь находятся еще в работе и требуют времени для дополнительной доработки", — сказала она в ходе встречи с Путиным по итогам осенней сессии.
По словам Матвиенко, текущий год был непростой, но очень результативный.
Она отметила, что сенаторы выполнили все свои планы. Оно одобрили почти 560 законов, один отклонили c созданием согласительной комиссии, Госдума с этим согласилась, добавила спикер.
При этом рекордную активность проявили сами сенаторы, они подготовили 316 законопроектов, 140 из них приняты, добавила политик.
2025 год будет для России более успешным, считает Матвиенко