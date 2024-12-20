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Повторное загрязнение берега мазутом обнаружили на Кубани

Повторное загрязнение берега мазутом обнаружили на Кубани - 20.12.2024, ПРАЙМ

Повторное загрязнение берега мазутом обнаружили на Кубани

На участке протяженностью 4 километра в Темрюкском районе Кубани было обнаружено повторное загрязнение прибрежной полосы мазутом. Об этом говорится в сообщении... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T15:56+0300

2024-12-20T15:56+0300

2024-12-20T15:56+0300

происшествия

россия

мазут

разлив нефтепродуктов

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КРАСНОДАР, 20 дек - ПРАЙМ. На участке протяженностью 4 километра в Темрюкском районе Кубани было обнаружено повторное загрязнение прибрежной полосы мазутом. Об этом говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края."20 декабря зафиксированы повторные выбросы мазута и новые участки загрязнения", - сказано в сообщении.Также отмечается, что в зоне мониторинга находится 70 километров побережья Темрюкского района и Анапы. Новые участки загрязнения были обнаружены в районе поселка Веселовка, рядом с озером Соленое.Крушение танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" произошло 15 декабря в районе Керченского пролива из-за шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно предварительным данным, около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов попало в море. Очаги выброса мазута также выявлены в районе заповедника Большой Утриш в Анапе.

https://1prime.ru/20241216/tankery-853610394.html

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россия, мазут, разлив нефтепродуктов