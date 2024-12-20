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Повторное загрязнение берега мазутом обнаружили на Кубани
Повторное загрязнение берега мазутом обнаружили на Кубани - 20.12.2024, ПРАЙМ
Повторное загрязнение берега мазутом обнаружили на Кубани
На участке протяженностью 4 километра в Темрюкском районе Кубани было обнаружено повторное загрязнение прибрежной полосы мазутом. Об этом говорится в сообщении... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:56+0300
2024-12-20T15:56+0300
2024-12-20T15:56+0300
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КРАСНОДАР, 20 дек - ПРАЙМ. На участке протяженностью 4 километра в Темрюкском районе Кубани было обнаружено повторное загрязнение прибрежной полосы мазутом. Об этом говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края."20 декабря зафиксированы повторные выбросы мазута и новые участки загрязнения", - сказано в сообщении.Также отмечается, что в зоне мониторинга находится 70 километров побережья Темрюкского района и Анапы. Новые участки загрязнения были обнаружены в районе поселка Веселовка, рядом с озером Соленое.Крушение танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" произошло 15 декабря в районе Керченского пролива из-за шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно предварительным данным, около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов попало в море. Очаги выброса мазута также выявлены в районе заповедника Большой Утриш в Анапе.
https://1prime.ru/20241216/tankery-853610394.html
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россия, мазут, разлив нефтепродуктов
Происшествия, РОССИЯ, МАЗУТ, разлив нефтепродуктов
Повторное загрязнение берега мазутом обнаружили на Кубани
Повторное загрязнение берега мазутом протяженностью около 4 км обнаружено на Кубани
КРАСНОДАР, 20 дек - ПРАЙМ. На участке протяженностью 4 километра в Темрюкском районе Кубани было обнаружено повторное загрязнение прибрежной полосы мазутом. Об этом говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края.
"20 декабря зафиксированы повторные выбросы мазута и новые участки загрязнения", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что в зоне мониторинга находится 70 километров побережья Темрюкского района и Анапы. Новые участки загрязнения были обнаружены в районе поселка Веселовка, рядом с озером Соленое.
Крушение танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" произошло 15 декабря в районе Керченского пролива из-за шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно предварительным данным, около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов попало в море. Очаги выброса мазута также выявлены в районе заповедника Большой Утриш в Анапе.
В Керченском проливе из поврежденных танкеров вытекли 3700 тонн мазута