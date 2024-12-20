https://1prime.ru/20241220/mazut-853750270.html
Утечку мазута выявили в затонувшей части танкера "Волгонефть 212"
Утечку мазута выявили в затонувшей части танкера "Волгонефть 212" - 20.12.2024, ПРАЙМ
Утечку мазута выявили в затонувшей части танкера "Волгонефть 212"
Водолазы обследовали затонувшую часть танкера "Волгонефть 212" и обнаружили небольшую утечку мазута, установлены боновые заграждения, отмечается в сообщении... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T16:05+0300
2024-12-20T16:05+0300
2024-12-20T16:05+0300
происшествия
россия
мазут
танкер
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/14/853750010_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ed516e8e69958d174ec0175f2011e29f.jpg
КРАСНОДАР, 20 дек – ПРАЙМ. Водолазы обследовали затонувшую часть танкера "Волгонефть 212" и обнаружили небольшую утечку мазута, установлены боновые заграждения, отмечается в сообщении оперштаба Кубани.Согласно сообщению, специалисты изучили носовую часть судна, которое потерпело крушение 15 декабря в Керченском проливе."Зафиксирован незначительный выход нефтепродуктов из танков. На участках акватории в этом районе для сбора мазута установили боновые заграждения", - сказано в заявлении.Крушение танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" произошло 15 декабря в районе Керченского пролива из-за шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно предварительным данным, около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов попало в море. Очаги выброса мазута также выявлены в районе заповедника Большой Утриш в Анапе.
https://1prime.ru/20241220/mazut-853749406.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/14/853750010_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ab8a3e2cdd9ebc61e7c8b24b3d6058e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мазут, танкер
Происшествия, РОССИЯ, МАЗУТ, танкер
Утечку мазута выявили в затонувшей части танкера "Волгонефть 212"
Водолазы выявили утечку мазута в затонувшей части танкера "Волгонефть 212"
КРАСНОДАР, 20 дек – ПРАЙМ. Водолазы обследовали затонувшую часть танкера "Волгонефть 212" и обнаружили небольшую утечку мазута, установлены боновые заграждения, отмечается в сообщении оперштаба Кубани.
Согласно сообщению, специалисты изучили носовую часть судна, которое потерпело крушение 15 декабря в Керченском проливе.
"Зафиксирован незначительный выход нефтепродуктов из танков. На участках акватории в этом районе для сбора мазута установили боновые заграждения", - сказано в заявлении.
Крушение танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" произошло 15 декабря в районе Керченского пролива из-за шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно предварительным данным, около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов попало в море. Очаги выброса мазута также выявлены в районе заповедника Большой Утриш в Анапе.
Повторное загрязнение берега мазутом обнаружили на Кубани