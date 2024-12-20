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Утечку мазута выявили в затонувшей части танкера "Волгонефть 212"

Утечку мазута выявили в затонувшей части танкера "Волгонефть 212" - 20.12.2024, ПРАЙМ

Утечку мазута выявили в затонувшей части танкера "Волгонефть 212"

Водолазы обследовали затонувшую часть танкера "Волгонефть 212" и обнаружили небольшую утечку мазута, установлены боновые заграждения, отмечается в сообщении... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T16:05+0300

2024-12-20T16:05+0300

2024-12-20T16:05+0300

происшествия

россия

мазут

танкер

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КРАСНОДАР, 20 дек – ПРАЙМ. Водолазы обследовали затонувшую часть танкера "Волгонефть 212" и обнаружили небольшую утечку мазута, установлены боновые заграждения, отмечается в сообщении оперштаба Кубани.Согласно сообщению, специалисты изучили носовую часть судна, которое потерпело крушение 15 декабря в Керченском проливе."Зафиксирован незначительный выход нефтепродуктов из танков. На участках акватории в этом районе для сбора мазута установили боновые заграждения", - сказано в заявлении.Крушение танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" произошло 15 декабря в районе Керченского пролива из-за шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно предварительным данным, около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов попало в море. Очаги выброса мазута также выявлены в районе заповедника Большой Утриш в Анапе.

https://1prime.ru/20241220/mazut-853749406.html

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россия, мазут, танкер