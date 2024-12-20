https://1prime.ru/20241220/medvedev-853735650.html

"Никому не нужен". Медведев высказался о будущем Зеленского

"Никому не нужен". Медведев высказался о будущем Зеленского - 20.12.2024, ПРАЙМ

"Никому не нужен". Медведев высказался о будущем Зеленского

Владимир Зеленский никому не нужен, он долго не удержится в кресле. Таким мнением поделился зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T11:27+0300

2024-12-20T11:27+0300

2024-12-20T11:27+0300

политика

россия

украина

дмитрий медведев

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849469789_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5de401184d92a8333eb5dc7f32a25638.jpg

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский никому не нужен, он долго не удержится в кресле. Таким мнением поделился зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Он и на войне никому не нужен, и долго не удержится в кресле", - отметил он в своем Telegram-канале.Медведев также отметил, что Зеленский понимает, что ему нереально получить легитимность и поэтому делает ставку на войну. Он также подчеркнул, что оскорбления главы киевского режима в адрес президента России Владимира Путина показывают его отказ от переговоров с Россией и уверенность в том, что США будут продолжать поддерживать Украину.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

https://1prime.ru/20241220/orban-853734723.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский