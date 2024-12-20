https://1prime.ru/20241220/medvedev-853735650.html
"Никому не нужен". Медведев высказался о будущем Зеленского
"Никому не нужен". Медведев высказался о будущем Зеленского - 20.12.2024, ПРАЙМ
"Никому не нужен". Медведев высказался о будущем Зеленского
Владимир Зеленский никому не нужен, он долго не удержится в кресле. Таким мнением поделился зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T11:27+0300
2024-12-20T11:27+0300
2024-12-20T11:27+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский никому не нужен, он долго не удержится в кресле. Таким мнением поделился зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Он и на войне никому не нужен, и долго не удержится в кресле", - отметил он в своем Telegram-канале.Медведев также отметил, что Зеленский понимает, что ему нереально получить легитимность и поэтому делает ставку на войну. Он также подчеркнул, что оскорбления главы киевского режима в адрес президента России Владимира Путина показывают его отказ от переговоров с Россией и уверенность в том, что США будут продолжать поддерживать Украину.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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россия, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
"Никому не нужен". Медведев высказался о будущем Зеленского
Медведев: Зеленский долго не удержится в кресле
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский никому не нужен, он долго не удержится в кресле. Таким мнением поделился зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Он и на войне никому не нужен, и долго не удержится в кресле", - отметил он в своем Telegram-канале.
Медведев также отметил, что Зеленский понимает, что ему нереально получить легитимность и поэтому делает ставку на войну. Он также подчеркнул, что оскорбления главы киевского режима в адрес президента России Владимира Путина показывают его отказ от переговоров с Россией и уверенность в том, что США будут продолжать поддерживать Украину.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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