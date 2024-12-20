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"Никому не нужен". Медведев высказался о будущем Зеленского - 20.12.2024, ПРАЙМ
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"Никому не нужен". Медведев высказался о будущем Зеленского
"Никому не нужен". Медведев высказался о будущем Зеленского - 20.12.2024, ПРАЙМ
"Никому не нужен". Медведев высказался о будущем Зеленского
Владимир Зеленский никому не нужен, он долго не удержится в кресле. Таким мнением поделился зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T11:27+0300
2024-12-20T11:27+0300
политика
россия
украина
дмитрий медведев
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский никому не нужен, он долго не удержится в кресле. Таким мнением поделился зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Он и на войне никому не нужен, и долго не удержится в кресле", - отметил он в своем Telegram-канале.Медведев также отметил, что Зеленский понимает, что ему нереально получить легитимность и поэтому делает ставку на войну. Он также подчеркнул, что оскорбления главы киевского режима в адрес президента России Владимира Путина показывают его отказ от переговоров с Россией и уверенность в том, что США будут продолжать поддерживать Украину.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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россия, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
11:27 20.12.2024
 
"Никому не нужен". Медведев высказался о будущем Зеленского

Медведев: Зеленский долго не удержится в кресле

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточный федеральный округ. День второй
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточный федеральный округ. День второй - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский никому не нужен, он долго не удержится в кресле. Таким мнением поделился зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Он и на войне никому не нужен, и долго не удержится в кресле", - отметил он в своем Telegram-канале.
Медведев также отметил, что Зеленский понимает, что ему нереально получить легитимность и поэтому делает ставку на войну. Он также подчеркнул, что оскорбления главы киевского режима в адрес президента России Владимира Путина показывают его отказ от переговоров с Россией и уверенность в том, что США будут продолжать поддерживать Украину.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАДмитрий МедведевВладимир Зеленский
 
 
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