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Чистая прибыль МФО за девять месяцев снизилась на восемь процентов - 20.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241220/mfo-853757604.html
Чистая прибыль МФО за девять месяцев снизилась на восемь процентов
Чистая прибыль МФО за девять месяцев снизилась на восемь процентов - 20.12.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль МФО за девять месяцев снизилась на восемь процентов
Чистая прибыль микрофинансовых организаций за девять месяцев 2024 года снизилась на 8% год к году и составила 36 миллиардов рублей, почти треть МФО оставались... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T19:16+0300
2024-12-20T19:16+0300
экономика
банки
мфо
чистая прибыль
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Чистая прибыль микрофинансовых организаций за девять месяцев 2024 года снизилась на 8% год к году и составила 36 миллиардов рублей, почти треть МФО оставались убыточными, говорится в "Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов" Банка России. "Прибыль МФО продолжила снижаться несмотря на адаптацию отрасли к регуляторным изменениям посредством увеличения доли выдач среднесрочных займов. Основная причина – более быстрый рост издержек компаний в сравнении с доходами. Чистая прибыль за девять месяцев 2024 года составила 36 миллиардов рублей (-8% год к году). По сравнению с показателем за девять месяцев 2023 года чистая прибыль сократилась у 52% компаний", - указывается в обзоре. Как следует из данных Банка России, за девять месяцев 2023 года чистая прибыль МФО составляла 39 миллиардов рублей. "Регуляторные ограничения оказывают давление на финансовые результаты МФО... при этом около трети компаний остаются убыточными. МФО увеличивают поступления от иных направлений деятельности, которые составляют почти четверть всех доходов отрасли", - добавляется в материалах. Согласно данным ЦБ РФ, развитие дистанционных каналов обслуживания позволяет МФО диверсифицировать источники доходов в условиях регуляторных ограничений. По итогам девяти месяцев 2024 года доходы от дополнительных направлений деятельности составили 24% от доходов отрасли. При этом у 50% компаний непрофильные направления деятельности формируют более 10% всей выручки. "Навязывание дополнительных услуг редко является причиной жалоб клиентов МФО. В структуре жалоб на МФО доля обращений по этой причине продолжила снижаться и составила 5,1% (годом ранее – 9,8%), при этом количество обоснованных жалоб оставалось небольшим", - отмечают в ЦБ РФ. Уточняется, что онлайн-МФО остаются более прибыльными в сравнении с офлайн-конкурентами за счет эффекта масштаба, сокращения операционных издержек и увеличения поступлений от дополнительных направлений деятельности.
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банки, мфо, чистая прибыль
Экономика, Банки, МФО, чистая прибыль
19:16 20.12.2024
 
Чистая прибыль МФО за девять месяцев снизилась на восемь процентов

ЦБ: чистая прибыль МФО за девять месяцев снизилась на 8%, до 36 млрд рублей

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© fotolia.com / Wrangler
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Чистая прибыль микрофинансовых организаций за девять месяцев 2024 года снизилась на 8% год к году и составила 36 миллиардов рублей, почти треть МФО оставались убыточными, говорится в "Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов" Банка России.
"Прибыль МФО продолжила снижаться несмотря на адаптацию отрасли к регуляторным изменениям посредством увеличения доли выдач среднесрочных займов. Основная причина – более быстрый рост издержек компаний в сравнении с доходами. Чистая прибыль за девять месяцев 2024 года составила 36 миллиардов рублей (-8% год к году). По сравнению с показателем за девять месяцев 2023 года чистая прибыль сократилась у 52% компаний", - указывается в обзоре.
Как следует из данных Банка России, за девять месяцев 2023 года чистая прибыль МФО составляла 39 миллиардов рублей.
"Регуляторные ограничения оказывают давление на финансовые результаты МФО... при этом около трети компаний остаются убыточными. МФО увеличивают поступления от иных направлений деятельности, которые составляют почти четверть всех доходов отрасли", - добавляется в материалах.
Согласно данным ЦБ РФ, развитие дистанционных каналов обслуживания позволяет МФО диверсифицировать источники доходов в условиях регуляторных ограничений. По итогам девяти месяцев 2024 года доходы от дополнительных направлений деятельности составили 24% от доходов отрасли. При этом у 50% компаний непрофильные направления деятельности формируют более 10% всей выручки.
"Навязывание дополнительных услуг редко является причиной жалоб клиентов МФО. В структуре жалоб на МФО доля обращений по этой причине продолжила снижаться и составила 5,1% (годом ранее – 9,8%), при этом количество обоснованных жалоб оставалось небольшим", - отмечают в ЦБ РФ.
Уточняется, что онлайн-МФО остаются более прибыльными в сравнении с офлайн-конкурентами за счет эффекта масштаба, сокращения операционных издержек и увеличения поступлений от дополнительных направлений деятельности.
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
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13:45
 
ЭкономикаБанкиМФОчистая прибыль
 
 
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