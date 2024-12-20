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Милей рассказал о повестке будущей администрации Трампа

Милей рассказал о повестке будущей администрации Трампа - 20.12.2024, ПРАЙМ

Милей рассказал о повестке будущей администрации Трампа

Соглашение о свободной торговле между США и Аргентиной стоит на повестке работы будущей администрации избранного президента Дональда Трампа, заявил аргентинский | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T04:54+0300

2024-12-20T04:54+0300

2024-12-20T04:54+0300

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МЕХИКО, 20 дек - ПРАЙМ. Соглашение о свободной торговле между США и Аргентиной стоит на повестке работы будущей администрации избранного президента Дональда Трампа, заявил аргентинский лидер Хавьер Милей. "Мы собираемся сделать это с США. Один из людей, работающих с Трампом, сообщил, что работа над свободой (торговли) с Аргентиной стоит на повестке", - заявил Милей, выступая на церемонии вручения наград Фонда федерализма и свободы в провинции Тукуман. Правила Меркосур - общего рынка стран Южной Америки, объединяющего Аргентину, Уругвай, Парагвай, Боливию и Бразилию - предполагают коллективные соглашения о свободной торговле с другими странами, поскольку его участники защищают таким образом общий рынок. В рамках блока действует общий таможенный тариф и система исключений из него. В этой связи аргентинский президент в своей речи предложил странам Меркосур иметь возможность самостоятельно заключать переговоры о беспошлинной торговле с третьими странами. Ранее Милей сообщил, что предлагает реформировать общий рынок стран Южной Америки, чтобы он служил развитию входящих в него стран. По словам президента, блок, рожденный с идеей углубления торговых связей, в конечном итоге превратился в тюрьму, которая не позволяет его странам-членам использовать ни свои преимущества, ни свой экспортный потенциал. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет свыше 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

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мировая экономика, аргентина, сша, южная америка, дональд трамп