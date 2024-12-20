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Минфин Финляндии предложил повысить налог на сладости и шоколад

Минфин Финляндии предложил повысить налог на сладости и шоколад - 20.12.2024, ПРАЙМ

Минфин Финляндии предложил повысить налог на сладости и шоколад

Министерство финансов Финляндии предложило повысить налог на сладости и шоколад с 14% до 25,5%, соответствующий законопроект разослан для консультаций, сообщает | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T17:23+0300

2024-12-20T17:23+0300

2024-12-20T17:23+0300

экономика

финляндия

налог

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Министерство финансов Финляндии предложило повысить налог на сладости и шоколад с 14% до 25,5%, соответствующий законопроект разослан для консультаций, сообщает в пятницу ведомство. "Министерство финансов запустило консультации по вопросу повышения ставки НДС на сладости и шоколад", - говорится в сообщении. Согласно проекту, сладости и шоколад, которые в настоящее время облагаются налогом по сниженной ставке в 14%, будут облагаться по стандартной ставке в 25,5%. По оценке правительства, повышение ставки НДС приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет примерно на 85 миллионов евро в год. Консультации по законопроекту пройдут до 7 февраля, а вступление закона в силу предлагается назначить на 1 июня 2025 года. Ранее правительство Финляндии в целях корректировки государственных финансов согласовало сокращение дефицита бюджета с нынешних 12,9 миллиарда евро до 6,9 миллиарда евро к 2028 году. Для решения этой задачи кабмин, в частности, повысил НДС с 24% до 25,5%. НДС в Финляндии стал вторым самым высоким уровнем налога на добавленную стоимость в Европе, уступая лишь Венгрии с ее 27%.

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финляндия, налог