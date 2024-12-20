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В Молдавии могут запретить TikTok и Telegram

В Молдавии могут запретить TikTok и Telegram - 20.12.2024, ПРАЙМ

В Молдавии могут запретить TikTok и Telegram

Власти Молдавии могут решиться на запрет платформ TikTok и Telegram, если их будут использовать, чтобы повлиять на результаты выборов в стране, заявил в пятницу | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T14:52+0300

2024-12-20T14:52+0300

2024-12-20T14:52+0300

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КИШИНЕВ, 20 дек - ПРАЙМ. Власти Молдавии могут решиться на запрет платформ TikTok и Telegram, если их будут использовать, чтобы повлиять на результаты выборов в стране, заявил в пятницу спикер молдавского парламента Игорь Гросу. Ранее Гросу утверждал, что власти могут решиться на запрет TikTok и Telegram, если они будут угрожать безопасности страны. "Если мы увидим реальную угрозу, использование этих платформ авторами извне или изнутри, которые хотят подорвать безопасность страны, если эти платформы не реагируют на наши аргументированные просьбы, то мы можем прибегнуть и к этому (запрету - ред.). Если мы увидим, что они (платформы - ред.) не реагируют на наши запросы, а есть угроза для результатов выборов, то государство обязано вмешаться", - заявил Гросу в эфире телеканала TV8. Он отметил, что дискуссии о регламентировании деятельности этих платформ ведутся и на уровне ЕС. В октябре власти Молдавии заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера оппозиционного блока "Победа" Илана Шора, депутатов парламента от названного блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, лидера молодежного крыла блока Юрия Витнянского, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул. В список заблокированных на данный момент попали также Telegram-каналы автономной некоммерческой организации "Евразия", культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока "Победа" и его молодежного крыла, а также ряда молдавских СМИ - TV6, MD24, "Гагаузская республика".

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молдавия, tiktok, telegram