https://1prime.ru/20241220/mosbirzha-853752903.html
Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Газпром нефти"
Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Газпром нефти" - 20.12.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Газпром нефти"
Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций "Газпром нефти", следует из сообщения торговой площадки. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T16:52+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций "Газпром нефти", следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 20.12.2024, 16-18 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 610.8) и диапазона оценки рыночных рисков (до 655.062 руб., эквивалентно ставке 21.25 %) ценной бумаги SIBN (Газпрнефть)", - говорится в сообщении биржи. К 16.23 мск акции "Газпром нефти" росли на 7,23%, до 581,6 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Газпром нефти"
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Газпром нефти"
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций "Газпром нефти", следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 20.12.2024, 16-18 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 610.8) и диапазона оценки рыночных рисков (до 655.062 руб., эквивалентно ставке 21.25 %) ценной бумаги SIBN (Газпрнефть)", - говорится в сообщении биржи.
К 16.23 мск акции "Газпром нефти" росли на 7,23%, до 581,6 рубля.
Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.
При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
Индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов