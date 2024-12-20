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Москвичи считают справедливой зарплату в 135 тысяч рублей в месяц

Москвичи считают справедливой зарплату в 135 тысяч рублей в месяц - 20.12.2024, ПРАЙМ

Москвичи считают справедливой зарплату в 135 тысяч рублей в месяц

Москвичи считают справедливой зарплату в среднем в 135 тысяч рублей в месяц, при этом разработчики называют доход в 310 тысяч рублей, свидетельствует... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T03:00+0300

2024-12-20T03:00+0300

2024-12-20T03:00+0300

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Москвичи считают справедливой зарплату в среднем в 135 тысяч рублей в месяц, при этом разработчики называют доход в 310 тысяч рублей, свидетельствует исследование сервиса SuperJob, подготовленное для РИА Новости. "Средняя справедливая зарплата, судя по ответам москвичей, составляет 135 тысяч рублей (на руки, после уплаты налогов). Мужчины считают честным доход в размере 165 тысяч рублей, женщины - 115 тысяч рублей", - говорится в исследовании. Отмечается, что жители Москвы младше 45 лет имеют более высокие требования к доходам - 137 тысяч рублей против 132 тысяч рублей. Наибольшую цифру назвали разработчики (310 тысяч рублей), аналитики и врачи (по 190 тысяч рублей), сисадмины (167 тысяч рублей), а также менеджеры по закупкам (160 тысяч рублей). "Самые скромные представления о финансовой справедливости в столице - у продавцов (75 тысяч рублей в месяц), операторов колл-центров (80 тысяч рублей) и администраторов (87 тысяч рублей)", - уточнили в исследовании. Согласно результатам, представления о справедливой зарплате превышают рыночный медианный уровень дохода в 1,5 и более раза у московских охранников (запросы на уровне 130 тысяч рублей, а средняя по рынку труда - 80 тысяч рублей), офис-менеджеры (125 и 80 тысяч рублей соответственно), а также пешие курьеры (120 и 80 тысяч рублей). Средние запросы ниже рынка у пиарщиков (117 и 150 тысяч рублей), специалистов по продажам (140 и 170 тысяч рублей) и клиентских менеджеров (125 и 140 тысяч рублей). "Средняя справедливая зарплата для экономически активных жителей Санкт-Петербурга составляет 110 тысяч рублей. Планка справедливой зарплаты у мужчин в северной столице выше, чем у женщин (130 против 92 тысяч рублей соответственно)", - сказано в результатах опроса. В исследовании, которое проводилось с 4 ноября по 12 декабря, поучаствовали пять тысяч экономически активных жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

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бизнес, общество , москва, санкт-петербург