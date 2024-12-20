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Нетелеком-бизнесы МТС выделят в отдельные компании
Нетелеком-бизнесы МТС выделят в отдельные компании - 20.12.2024, ПРАЙМ
Нетелеком-бизнесы МТС выделят в отдельные компании
Нетелеком-бизнесы МТС будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица "Экосистема МТС", которое будет 100% дочерней... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T10:12+0300
2024-12-20T10:12+0300
2024-12-20T10:12+0300
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мтс
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Нетелеком-бизнесы МТС будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица "Экосистема МТС", которое будет 100% дочерней компанией ПАО "МТС", ее гендиректором станет Ровшан Алиев, заявили в МТС. "В ПАО "МТС" будет сосредоточен телекоммуникационный бизнес. Нетелеком-бизнесы будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица "Экосистема МТС". Юридически "Экосистема МТС" будет 100% дочерней компанией ПАО "МТС", но будет иметь большую самостоятельность в своей деятельности", - говорится в сообщении. "Генеральным директором "Экосистема МТС" будет назначен Ровшан Алиев, который обладает большим опытом построения эффективного корпоративного управления и вывода активов на биржу", - добавили в МТС.
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россия, мтс
Нетелеком-бизнесы МТС выделят в отдельные компании
Алиев: нетелеком-бизнесы МТС выделят в отдельные компании
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Нетелеком-бизнесы МТС будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица "Экосистема МТС", которое будет 100% дочерней компанией ПАО "МТС", ее гендиректором станет Ровшан Алиев, заявили в МТС.
"В ПАО "МТС" будет сосредоточен телекоммуникационный бизнес. Нетелеком-бизнесы будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица "Экосистема МТС". Юридически "Экосистема МТС" будет 100% дочерней компанией ПАО "МТС", но будет иметь большую самостоятельность в своей деятельности", - говорится в сообщении.
"Генеральным директором "Экосистема МТС" будет назначен Ровшан Алиев, который обладает большим опытом построения эффективного корпоративного управления и вывода активов на биржу", - добавили в МТС.
Президент МТС Николаев возглавит совет директоров компании