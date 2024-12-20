https://1prime.ru/20241220/mts-853732913.html

Нетелеком-бизнесы МТС выделят в отдельные компании

Нетелеком-бизнесы МТС выделят в отдельные компании - 20.12.2024, ПРАЙМ

Нетелеком-бизнесы МТС выделят в отдельные компании

Нетелеком-бизнесы МТС будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица "Экосистема МТС", которое будет 100% дочерней... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T10:12+0300

2024-12-20T10:12+0300

2024-12-20T10:12+0300

россия

мтс

https://cdnn.1prime.ru/img/84171/54/841715432_0:0:6000:3375_1920x0_80_0_0_dd5d58f04de508595a64684fa24b339b.jpg

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Нетелеком-бизнесы МТС будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица "Экосистема МТС", которое будет 100% дочерней компанией ПАО "МТС", ее гендиректором станет Ровшан Алиев, заявили в МТС. "В ПАО "МТС" будет сосредоточен телекоммуникационный бизнес. Нетелеком-бизнесы будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица "Экосистема МТС". Юридически "Экосистема МТС" будет 100% дочерней компанией ПАО "МТС", но будет иметь большую самостоятельность в своей деятельности", - говорится в сообщении. "Генеральным директором "Экосистема МТС" будет назначен Ровшан Алиев, который обладает большим опытом построения эффективного корпоративного управления и вывода активов на биржу", - добавили в МТС.

https://1prime.ru/20241220/nikolaev-853731951.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мтс