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МТС подтвердил выплату дивидендов не менее 35 рублей на акцию в год

МТС подтвердил выплату дивидендов не менее 35 рублей на акцию в год - 20.12.2024, ПРАЙМ

МТС подтвердил выплату дивидендов не менее 35 рублей на акцию в год

МТС подтверждает выплату дивидендов не менее 35 рублей на акцию в год, будет следовать такой дивидендной политике в ближайшие годы, заявил вице-президент... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T12:16+0300

2024-12-20T12:16+0300

2024-12-20T12:16+0300

экономика

россия

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дивиденды

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. МТС подтверждает выплату дивидендов не менее 35 рублей на акцию в год, будет следовать такой дивидендной политике в ближайшие годы, заявил вице-президент компании по финансам Алексей Катунин."Летом мы приняли дивидендную политику, которая предполагает на ближайшие три года выплаты в размере 35 рублей на одну акцию. Мы еще раз подтверждаем эту цель. Мы выплатили дивиденды в 2024 году и будем следовать этой дивидендной политике в ближайшие годы", - сказал Катунин во время Дня инвестора.

https://1prime.ru/20241220/vyruchka-853736292.html

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россия, мтс, дивиденды