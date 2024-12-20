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МТС подтвердил выплату дивидендов не менее 35 рублей на акцию в год - 20.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241220/mts-853736943.html
МТС подтвердил выплату дивидендов не менее 35 рублей на акцию в год
МТС подтвердил выплату дивидендов не менее 35 рублей на акцию в год - 20.12.2024, ПРАЙМ
МТС подтвердил выплату дивидендов не менее 35 рублей на акцию в год
МТС подтверждает выплату дивидендов не менее 35 рублей на акцию в год, будет следовать такой дивидендной политике в ближайшие годы, заявил вице-президент... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T12:16+0300
2024-12-20T12:16+0300
экономика
россия
мтс
дивиденды
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. МТС подтверждает выплату дивидендов не менее 35 рублей на акцию в год, будет следовать такой дивидендной политике в ближайшие годы, заявил вице-президент компании по финансам Алексей Катунин."Летом мы приняли дивидендную политику, которая предполагает на ближайшие три года выплаты в размере 35 рублей на одну акцию. Мы еще раз подтверждаем эту цель. Мы выплатили дивиденды в 2024 году и будем следовать этой дивидендной политике в ближайшие годы", - сказал Катунин во время Дня инвестора.
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россия, мтс, дивиденды
Экономика, РОССИЯ, МТС, дивиденды
12:16 20.12.2024
 
МТС подтвердил выплату дивидендов не менее 35 рублей на акцию в год

МТС в ближайшие годы продолжит платить дивиденды не менее 35 рублей на акцию

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|%Просчет - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. МТС подтверждает выплату дивидендов не менее 35 рублей на акцию в год, будет следовать такой дивидендной политике в ближайшие годы, заявил вице-президент компании по финансам Алексей Катунин.
"Летом мы приняли дивидендную политику, которая предполагает на ближайшие три года выплаты в размере 35 рублей на одну акцию. Мы еще раз подтверждаем эту цель. Мы выплатили дивиденды в 2024 году и будем следовать этой дивидендной политике в ближайшие годы", - сказал Катунин во время Дня инвестора.
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МТС ожидает рост выручки в 2024 году
12:01
 
ЭкономикаРОССИЯМТСдивиденды
 
 
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