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Экс-директора МВФ приговорили к тюремному заключению за отмывание средств - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Экс-директора МВФ приговорили к тюремному заключению за отмывание средств
Экс-директора МВФ приговорили к тюремному заключению за отмывание средств - 20.12.2024, ПРАЙМ
Экс-директора МВФ приговорили к тюремному заключению за отмывание средств
Суд Мадрида приговорил бывшего министра экономики Испании и экс-директора Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато к почти пяти годам тюремного... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T16:58+0300
2024-12-20T17:22+0300
мвф
суд
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МАДРИД, 20 дек – ПРАЙМ. Суд Мадрида приговорил бывшего министра экономики Испании и экс-директора Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато к почти пяти годам тюремного заключения за налоговые преступления, отмывание денег и коррупцию, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе судебной власти королевств. "Седьмой отдел провинциального суда Мадрида вынес приговор по делу Родриго Рато и еще 15 обвиняемых. Бывший министр экономики, торговли и промышленности Испании приговорен к четырем годам, девяти месяцам и одному дню тюремного заключения как уголовно ответственное лицо за три преступления против налоговых органов, одно преступление по отмыванию денег и одно преступление по коррупции между частными лицами", - говорится в сообщении. Суд также обязал Рато выплатить более двух миллионов евро штрафов и возместить ущерб налоговым органам в размере 568 тысяч евро. При вынесении приговора суд учел длительное рассмотрение дела, продолжавшееся более девяти лет, что привело к некоторому снижению наказания. Изначально прокуратура просила около 70 лет лишения свободы для экс-главы МВФ. В рамках дела было установлено, что Рато в 2006 году, будучи резидентом США, не указал в налоговой декларации весь свой доход, связанный с активами и экономическими интересами в Испании. Кроме того, его обвинили в использовании фиктивных контрактов через офшорную компанию Kradonara для сокрытия доходов. Рато — бывший министр экономики Испании (1996–2004) и управляющий директор МВФ (2004–2007). После ухода из политики возглавил Bankia, который в 2012 году был национализирован из-за масштабных убытков.
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мвф, суд
МВФ, суд
16:58 20.12.2024 (обновлено: 17:22 20.12.2024)
 
Экс-директора МВФ приговорили к тюремному заключению за отмывание средств

Экс-директор МВФ Рато приговорен к почти пяти годам тюрьмы за отмывание средств

© AFP / Yuri Gripas!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© AFP / Yuri Gripas
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МАДРИД, 20 дек – ПРАЙМ. Суд Мадрида приговорил бывшего министра экономики Испании и экс-директора Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато к почти пяти годам тюремного заключения за налоговые преступления, отмывание денег и коррупцию, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе судебной власти королевств.
"Седьмой отдел провинциального суда Мадрида вынес приговор по делу Родриго Рато и еще 15 обвиняемых. Бывший министр экономики, торговли и промышленности Испании приговорен к четырем годам, девяти месяцам и одному дню тюремного заключения как уголовно ответственное лицо за три преступления против налоговых органов, одно преступление по отмыванию денег и одно преступление по коррупции между частными лицами", - говорится в сообщении.
Суд также обязал Рато выплатить более двух миллионов евро штрафов и возместить ущерб налоговым органам в размере 568 тысяч евро. При вынесении приговора суд учел длительное рассмотрение дела, продолжавшееся более девяти лет, что привело к некоторому снижению наказания. Изначально прокуратура просила около 70 лет лишения свободы для экс-главы МВФ.
В рамках дела было установлено, что Рато в 2006 году, будучи резидентом США, не указал в налоговой декларации весь свой доход, связанный с активами и экономическими интересами в Испании. Кроме того, его обвинили в использовании фиктивных контрактов через офшорную компанию Kradonara для сокрытия доходов.
Рато — бывший министр экономики Испании (1996–2004) и управляющий директор МВФ (2004–2007). После ухода из политики возглавил Bankia, который в 2012 году был национализирован из-за масштабных убытков.
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